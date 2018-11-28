近年来，中投保公司积极借助大数据、云计算和人工智能等金融科技手段，增强风控能力，提升风控水平，提高服务效率，降低融资成本，更好地解决小微企业融资难题，践行普惠金融，助力经济发展。

案例：持续推进信息化建设，构建了承载公司发展的系统和平台

中投保公司密切跟踪关注金融科技发展趋势，根据公司发展阶段、市场需求和业务特点，围绕公司三足鼎立业务布局，着力打造基于大数据风控、客户管理及开发的综合服务生态平台，构建承载能力强、安全可靠、运行稳定高效、客户体验好的信息化基础架构。

目前，公司在运行的主要系统包括：担保业务管理系统、资产管理业务系统、投标保函系统及有关科技金融平台，数据中心、协同办公系统、移动办公系统、全面预算管理系统、人力资源系统、档案系统等。

案例：搭建“信易佳”电子保函平台，减轻企业资金压力

2017年5月，中投保公司创设的电子保函业务综合平台——信易佳电子保函平台上线，实现投标保函业务全线上操作，支持7*24小时在线秒开电子保函，具备电子签章、保函验真和扫码支付等功能。

2018年7月4日，大连地区第一单电子保函，同时也是全国首单真正意义的电子保函成功签发。在随后的一个月时间里，平台在大连地区获准入企业达150家，办理保函近300笔，累计为投标企业节约保证金近4,000万元。

案例：开发“灵芝快贷”项目，提供高效融资贷款服务

灵芝快贷作为中投保公司首次运用大数据风控技术研发的纯线上互联网金融产品，由中投保公司、上海浦东发展银行、芝麻信用管理有限公司三方共同合作开发完成。可以实现3分钟完成申请、审核、授信、支用贷款的全部流程，为小微企业提供快捷、方便、高效、低成本的融资贷款服务。截至2018年6月末，已提供纯线上放款2,742万元，线上已成功申请灵芝快贷项目客户共计558人。

案例：推出“付税宝”产品 ，服务外贸型中小微企业

伴随着“一带一路”倡议的推进，大量中小微企业日益活跃在国际贸易舞台。为帮助企业缓解进出口关税带来的资金压力，中投保公司与合作机构共同开发推出“付税宝”产品，通过企业授权，将海关纳税、工商信息、知识产权等7,500多万数据全部纳入进口企业信用评分模型。企业根据关税缴纳金额提出融资申请，经模型实时评估通过、增信机构承保后，在网金社进行融资定向用于缴纳关税，帮助企业快速通关。上线一年多来，已有全国12个海关关区近3,000家外贸型中小微企业开通“付税宝”服务，实现企业融资5亿余元，平均融资成本的年化率在10%左右，历史逾期率仅为0.11%，用户复用率超过90%。

（注：此文属于人民网登载的商业信息，文章内容不代表本网观点，仅供参考。）

(责编：李楠桦、仝宗莉)