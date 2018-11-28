作为经营风险的专业机构，中投保公司一直将识别和控制风险作为经营和发展的永恒主题。2015年3月，在总结中投保公司20多年业务经营活动经验教训的基础上，根据相关法律法规和监管政策要求，根据《中央企业全面风险管理指引》《国家开发投资公司全面风险管理办法》，制定了《中投保公司全面风险管理指引》。

全面风险管理是指公司围绕总体经营目标，通过在公司管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险控制措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。

公司全面风险管理制度体系包括风险管理架构、风险政策、业务流程、业务标准、操作规范等制度，分类体现在全面风险管理架构、内部控制、业务流程、法律事务之中，构成了中投保公司业务制度的框架，为公司积极应对宏观形势变化对业务带来的影响，主动管理风险，促进业务健康稳定发展做出重要贡献。

目前，中投保公司已形成多项业务风险管理的常效机制，如年度业务风险策略、业务准入标准、风险提示、全公司业务风险评估和项目风险排查等，要求全员时刻保持高度的风险意识和敏感度，“审慎规范”地开展业务，“主动管理”风险。

年度业务风险策略。中投保公司每年根据自身状况和外部环境，围绕战略规划和经营计划，通过内外部沟通调研等工作机制，制定年度业务风险策略。年度业务风险策略在对宏观经济形势、中观行业状况、微观业务开展等层面进行分析判断的基础上，确定年度业务风控的总体基调，同时针对业务结构中重点领域和板块提出有针对性的风险管理政策。

业务准入标准。中投保公司出台了各类业务的准入标准，并适时发布风险提示。公司已出台包括公共融资增信、房地产类业务、股票定向增发等业务在内的业务承接标准，在分析各类业务风险特征基础上，明确公司风控基本要求，并确定项目承接的底线标准（红线）、准入标准（黄线）。针对外部环境变化及项目审批、承做、运营过程中需关注事项，公司适时发布风险提示，控制风险，促进业务稳健发展。

项目风险排查。中投保公司强调项目方案的落实，具体项目通过实施账户监管、客户运营情况跟踪、定期现场监管等措施，加强运营管控；注重项目风险排查，采用贯穿全年的动态核查和阶段性重点核查相结合的方式，对项目相关运行环境变化进行持续跟踪和梳理；通过项目运营情况收集及重点项目现场考察等手段，对项目运营及风险情况进行全面、及时地关注和分析。

（注：此文属于人民网登载的商业信息，文章内容不代表本网观点，仅供参考。）

(责编：李楠桦、仝宗莉)