实施卓越党建，引领公司发展

坚持党的领导、加强党的建设，是国有企业的光荣传统，是国有企业的“根”和“魂”。中投保公司党委自1995年成立以来，始终坚持党的领导、加强党的建设，坚定执行中央各项大政方针政策。特别是党的十八大以来，公司党委在国投集团党组领导下，落实全面从严治党要求，将党的领导融入公司治理的各个环节，实现党建与经营同部署、同推进、同落实，党建工作不断取得新进展、新成效。
1、以党的政治建设为统领，全面推进从严治党
修订完善党委工作规则，健全党委议事决策机制，将党建事项、党风廉政建设事项、干部人事事项和“三重一大”事项纳入党委会研究决策，切实把党的领导融入公司治理各个环节。
制定了关于贯彻落实十九大精神的“12345”实施方案，将贯彻十九大精神融入公司中心工作，结合党员固定活动日、“三会一课”等形式，深刻领会十九大精神要义。
2、把党的思想建设放在首位，深化党内集中教育成果
结合推进“两学一做”学习教育常态化制度化，制定党委中心组年度学习计划。
组织开展独具中投保特色的“不忘初心、牢记使命”系列主题教育。
创新形式组织学习，进一步增强公司党委活力和凝聚力，开展“七一”红色培训、创“心”方式讲党课、公司党务工作者井冈山党性专题教育培训班等活动。
3、以“三基建设”为着力点，提升基层党组织战斗力
优化调整党组织机构，更好地加强党的组织建设，发挥支部战斗堡垒作用，提高党组织的凝聚力、战斗力、创造力。
结合“卓越党建管理平台”，加强党员教育管理。
充分利用公司内外网、微信公众平台、展板、党员活动室等宣传载体，加强阵地建设，营造良好氛围。
4、做好青年员工工作，翻开“党建带团建”新篇章
2017年，在公司党委的领导下，团委以“青春喜迎十九大，不忘初心跟党走”为主题，组织开展学习贯彻“党的十九大精神”主题团日活动，如期完成“一学一做”主题实践活动。
2018年公司团委在党委的指导下，开展了“青年大学习”“中投保五四青年说”等主题活动，迸发出中投保青年果敢、团结、拼搏、奋进的光芒。
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