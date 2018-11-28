狠抓廉洁从业，护航公司发展

长期以来，中投保公司始终认真学习贯彻落实中央和集团精神，通过切实落实党风廉政建设责任，健全制度体系，持之以恒落实中央八项规定精神，完善宣传教育机制，强化监督制约，严肃执纪问责，全面深入推进党风廉政建设工作。着力抓好党风廉政建设工作与经营管理、内部控制、诚信文化建设相结合，构建具有中投保特色的党风廉政文化。

1、切实落实党风廉政建设责任，强化“两个责任”意识。

每年年初，公司党委、纪委组织召开党建和党风廉政建设工作会议，组织逐级签订《党风廉政建设责任书》和《廉洁从业责任书》，落实“一岗双责”，实现责任层层分解落实。

2、不断完善制度体系建设，制度笼子逐渐扎紧。

公司将党风廉政建设工作与经营管理工作相结合，把依法经营、反腐倡廉、廉洁从业、“三重一大”相关制度嵌入内部控制体系中，不断推动党风廉政建设融入公司日常管理、重大决策、业务经营、财务管理以及风险控制等各方面。

3、持之以恒落实中央八项规定精神，打造节约型企业文化。

公司积极贯彻落实中央八项规定精神，持续巩固反“四风”成果，倡导勤俭办企，禁止铺张浪费。

4、加强监督力度，提升管理水平。

加大业务专项审计、代偿项目审计、子公司及分公司负责人离任审计力度；实现重点领域和关键环节事前参与、事中监督、事后审计，促进审计监察工作与业务工作更加紧密结合；对晋升、提拔等候选人就党风廉政、尽职尽责、违纪违规等方面的情况出具专门意见，完善公司选人用人制度。

（注：此文属于人民网登载的商业信息，文章内容不代表本网观点，仅供参考。）

(责编：李楠桦、仝宗莉)