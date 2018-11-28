推进依法治企，规范公司发展

经过二十五年的不懈努力，中投保公司法治建设已经奠定了扎实的工作基础，建立了较为完整的工作体系和比较健全的工作机制。公司坚持“依法经营、适法创新、用法发展”的法律工作理念，围绕公司推进“发展模式转型和能力升级”战略，以依法治企、合规经营作为经营理念和风险防范的重要手段，充分普及、提高了全员的法律意识和法律素质，不仅为实现和达到稳健经营的目标奠定了坚实的基础，为公司的转型升级和业务创新营造了良好的法律环境，也为担保行业法制建设做出了积极贡献。

1. 全面推进“法治中投保”建设

中投保公司印发《中投保公司全面推进法治建设实施纲要（2016-2020年）》《中国投融资担保股份有限公司主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责实施办法》，成立公司全面推进法治建设领导小组，充分发挥主要负责人作为法治建设第一责任人的作用，全面推进法治建设。

中投保公司持续开展普法活动，相继印发“五五普法”、“六五普法”、“七五普法”规划，通过公司内刊、知识竞赛、普法剧表演等多种形式开展普法活动，强化法治宣传教育效果，努力提升全员法治意识和公司依法经营能力。

2. 建立健全法律工作体系

中投保公司建立健全了以公司总法律顾问、法律事务中心、法律部门专业法律人员，三级一体的公司内部法律工作体系。同时，公司搭建了以专业法律服务中介机构、法律研究机构为主体的外部支持体系，建立内外部相结合的工作方式。公司深度参与配合立法工作，建立了与立法机关、司法机关良好的沟通界面。

3. 提高合同的全面化、精细化管理程度。

中投保公司强化落实重大决策、合同、规章制度法律审核率100%；不断升级示范合同文本库。公司多角度完善法律风险防范机制，事前防范，制定各类规范指引；事中控制，重视自查和审计；事后救济，加强诉讼管理。

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(责编：李楠桦、仝宗莉)