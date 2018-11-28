时值改革开放四十周年，适逢中投保公司创立二十五周年。中投保公司于1993年由时任国务院副总理朱镕基批示特例试办，是国内首家专业担保机构。目前，公司是国内业务规模最大、产品种类和客户资源最为丰富、综合实力最强的专业担保机构之一。公司一路筚路蓝缕、摸索创新，始终铭记自身使命光荣、责任重大。

二十五年来，公司完成了国家赋予的、引领我国信用担保行业发展的历史使命，为社会信用体系和信用文化建设贡献了绵薄之力。公司提出了建立我国信用担保体系的框架构想，创建了中小企业政策性信用担保业务运行模式和操作规范；致力于推动行业立法和相关制度建设，持续改善行业的展业环境；为信用担保的基本制度和运行规则建言献策，构建行业交流平台，推动了担保理念、业务模式和技术升级；作为中国融资担保业协会的发起单位和会长单位，践行诚信理念，促进行业自律规范发展；作为世界三大担保和信用保险联盟的会员单位，积极发挥担保行业国际交流的主渠道作用，努力提升行业形象和国际影响力,为中国担保行业的健康可持续发展提供了有力支持。

公司在积极创造经济价值的过程中，主动履行社会责任，始终坚持以服务国家战略为导向，助推改革开放与经济发展。公司以支持中小微企业、服务“双创”、服务实体经济为坚定的战略目标，致力于探索“破解中小微企业融资难、融资贵”问题，开创“政策性资金、法人化管理、市场化运作”的成功模式，运用大数据风控、电子化平台解决操作难题，切实助力中小微企业发展；公司在支持城镇化建设方面做出实质性贡献，围绕城乡统筹、新区建设等领域，加强创新、深入拓展，积极为地方基础设施建设提供增信和综合金融服务；公司在绿色金融领域，以世界银行/全球环境基金中国节能促进项目、亚洲开发银行贷款“京津冀区域大气污染防治中投保投融资促进项目”为平台，维护生态文明，建设美丽中国，为国家战略实施、经济发展、环境保护贡献一己之力。

公司始终坚持依法经营，秉承“以诚相交，以信为守”的诚信理念，追求公司、股东、债权人、员工与社会利益间的和谐。公司努力维护股东与债权人权益，完善公司治理、恪守合规经营、加强风险防范、不断提升经营业绩；公司要求全体员工遵守法律法规，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，公正廉洁；公司热心参与社会公益事业，积极响应党中央坚决打赢脱贫攻坚战的号召，持续开展扶贫帮困、赈灾救危、捐资助学活动，并着力研究构建扶贫融资担保体系，以“担保助力金融扶贫”；公司大力倡导绿色办公，鼓励员工增强环保意识、节约资源；公司始终致力于实现员工价值与企业价值的同步提升，保障员工权益，促进员工成长，为社会的和谐进步添砖加瓦。

忠实履行社会责任是企业促进社会主义和谐社会建设的重要举措，是深入贯彻落实新的发展理念的行动要求，更是实现企业自身可持续发展的必然选择。展望未来，公司将全面贯彻党的十九大精神，充分发挥二十五年来积淀的资源和品牌优势，不忘初心，牢记使命，将政治责任、经济责任、社会责任有机结合，融入公司的发展战略、经营管理和企业文化之中，以专业创造价值，以合作促进共赢，实现公司与社会、环境的全面协调可持续发展。

中国投融资担保股份有限公司

党委书记、董事长 兰如达

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