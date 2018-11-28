中国投融资担保股份有限公司于1993年经国务院批准，由财政部、原国家经贸委出资成立，是国内首家全国性专业担保机构。中投保公司现为国投集团成员企业，是中国融资担保业协会会长单位，也是国内唯一一家世界三大担保和信用保险联盟会员单位，是目前国内业务规模最大、产品种类和客户资源最为丰富、综合实力最强的专业担保机构之一。
作为中国担保业的旗舰企业，中投保公司紧密结合国家战略和政策导向，积极推进业务、产品和领域创新，形成了信用增进、资产管理和科技金融三足鼎立的业务架构以及跨货币市场、股票市场、债券市场的业务线，为提升企业信用、改善社会信用环境、完善金融服务体系做出了积极努力。
经过二十五年的发展，截至2018年6月底，中投保公司注册资本45亿元，资产总额达196.06亿元，拥有银行业务授信1,115亿元。中诚信、联合资信等评级机构给予公司长期主体信用等级AAA。截至2018年6月底，中投保公司累计为25,000多家客户提供担保服务近5,000亿元，其中为21,000多家中小微企业提供担保服务近4,000亿元。
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