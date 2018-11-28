1993年7月28日，时任国务院副总理朱镕基批示同意公司特例试办。

1993年12月4日，公司经国家工商行政管理总局注册成立，注册资本金为5亿元人民币。

1994年3月26日，公司在人民大会堂举行正式开业暨与中国工商银行合作协议签字仪式。

1994年10月24日，中国人民建设银行、中投保公司、美国摩根士丹利公司等5个股东单位在钓鱼台国宾馆举行“中国国际金融有限公司”合作协议签约仪式。

1994年12月3日，公司第一次派团赴美国进行业务考察。

1995年5月3日，公司向全国人大常委会法制工作委员会正式报送《关于报送 “关于<中华人民共和国担保法(草案)>的若干意见”的函》，大部分意见被采纳。

1996年5月20日—23日，公司召开担保业务专题研讨会，第一次从加强担保风险管理与控制的角度，对两年来开展担保业务的经验教训进行案例分析和系统总结。

1998年5月22日—6月3日，公司派团参加泛美担保协会（PASA）第15届大会，本次会议批准公司为正式会员。

1998年7月10日，公司向朱镕基总理呈送《关于深化投融资体制改革，建立信用担保体系的思考》一文，朱镕基总理、李岚清副总理作了重要批示。

1998年8月25日—27日，公司赴延安安塞县李家湾村捐建“中投保希望小学”。

1999年1月2日，公司与财政部脱钩，移交中央大型企业工委管理，公司不再具有金融机构性质。同年12月，中央撤销大型企业工作委员会，成立中央企业工作委员会，公司由中央企工委管理。

1999年5月4日，公司首家分支机构上海分公司注册成立。

2001年10月25日，公司向朱镕基总理呈送关于中投保公司1993年成立以来的经营情况及公司将于11月在上海召开“2001中国担保论坛”一事的汇报。朱镕基总理批示:“希望你们在建设中国的信用文化的事业中取得更大的成绩。”

2001年11月13日—14日，“2001中国担保论坛”国际研讨会在上海国际会议中心召开，会上，由中投保公司提议、14家主要担保机构发起成立了“中国担保业联盟”。

2003年3月21日，国务院国有资产监督管理委员会成立。作为中央直属重点国有企业，公司划归国务院国资委管理。

2003年3月24日，公司与原国家经贸委签订《世界银行/全球环境基金中国节能促进项目二期担保计划实施协议》。

2006年10月，经国务院批准，公司整体并入国家开发投资集团有限公司。

2006年12月，国家开发投资集团有限公司向公司注入资本金23.36亿元，公司注册资本变更为30亿元人民币。依据《公司法》，公司设立董事会和监事会。

2007年12月31日，公司当年新增担保额首次突破100亿元，公司利润首次突破5亿元。

2010年7月，公司完成增资改制工作，引入中外六家投资者，注册资本由30亿元增加到35亿元人民币。

2011年3月31日，公司获得北京市地方金融监督管理局颁发的融资性担保机构经营许可证，证书编码为京A000001。

2012年9月，公司完成注册资本转增工作，转增后公司注册资本变更为45亿元人民币。

2013年2月20日，中国融资担保业协会正式登记成立，公司当选为协会会长单位。

2014年10月，海关总署印发了《关于专业担保机构参与海关税款担保业务试点工作的通知》，公司获准在所有试点海关开展担保业务，成为国内首家具有开展海关关税担保业务资格的专业担保机构。

2015年8月，公司完成股份制改造，同年12月挂牌新三板。

2016年3月25日，公司当选中国互联网金融协会第一届常务理事单位。

2017年6月16日，公司与亚洲开发银行、国家开发投资公司共同发起的亚行贷款“京津冀区域大气污染防治中投保投融资促进项目”正式启动。

2017年10月27日，国内担保机构首单可续期公司债券“中国投融资担保股份有限公司2017年公开发行可续期公司债券”在上海证券交易所成功发行。

2018年8月16日，公司与中国雄安集团有限公司在雄安新区签署《电子保函对接协议》。

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