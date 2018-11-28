展望未来，中投保公司将深入贯彻学习党的十九大精神，不忘初心，牢记使命，充分发挥二十五年来积淀的资源和品牌优势，以服务国家战略为导向，加快推进转型升级和经营机制改革，践行公司“以信用增进为服务方式，改善社会信用资源配置，促进社会信用体系和信用文化建设”的历史使命。

公司以“成为市场领先的以信用增进为特色的投融资服务集成商”为愿景，借力大数据、云计算等金融科技手段，提升风险管控水平；发挥公司在信用增进、资产管理和科技金融领域业务布局的协同效应，推动公司专业化发展与集团化管控有机结合，不断增强服务实体经济的能力。同时，公司将积极探索与新业务相适应的市场化机制和企业文化，扩大品牌影响力，提升公司未来发展的承载能力。

新时代孕育新的使命和机遇，公司将继续秉持“以人为本、信誉至上、适应变化、和谐发展”的经营理念，与社会各界加强协作，以更加优质的产品和服务回报社会，以更加优异的业绩回报股东，为我国信用体系和信用文化建设做出更大贡献。

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(责编：朱江、仝宗莉)