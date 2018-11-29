财政部向中央文化企业注资15亿元

新华社北京11月28日电（记者郁琼源）记者28日从财政部了解到，2018年，中央财政向中央文化企业注资15亿元，比上年增长25%，支持中国出版集团公司等一批中央文化企业增加国家资本金。
据财政部文化司有关负责人介绍，这一举措是落实国家重点文化发展战略，支持企业完成公司制改制、文化走出去等重大任务，引导企业坚守文化责任，运用市场化方式弘扬中华优秀传统文化。支持企业走自主创新之路，坚持高质量发展，加大“文化+”创新投入力度，提升版权资源价值，培育新型文化业态，推动传统媒体与新兴媒体融合发展，建设知名文化品牌。调整文化领域国有资本布局结构，以资本为纽带，支持企业跨地区跨行业跨所有制兼并重组、组建集团公司，整合广电网络资源，推动文化资源与金融资本、社会资本有效对接。
这位负责人说，下一步，财政部将继续以管资本为主，积极探索有文化特色的国资预算绩效评价工作，引导中央文化企业围绕发展战略规划，管好用好国资预算资金，不断提高国有资本运营效率，助力企业改革发展壮大。
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