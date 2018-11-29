前10月国企利润增长17.3%

本报北京11月28日电 （记者李丽辉）财政部公布的数据显示，1—10月，全国国有及国有控股企业经济运行态势较好，利润增幅高于收入6.7个百分点，偿债能力和盈利能力比上年同期均有所提升。
1—10月，国有企业营业总收入469528.2亿元，同比增长10.6%。国有企业营业总成本452695.5亿元，同比增长10.1%，其中销售费用、管理费用和财务费用同比分别增长7%、9.7%和13.1%。
1—10月，国有企业利润总额28031.4亿元，同比增长17.3%。国有企业税后净利润20655.7亿元，增长15.3%。国有企业应交税金37604.8亿元，同比增长5.3%。从主要行业盈利情况看，1—10月，钢铁、石油石化、有色等行业利润同比增幅均明显高于收入增长幅度。
10月末，国有企业资产总额1757185.7亿元，增长8.5%；负债总额1138838.0亿元，增长7.7%；所有者权益合计618347.7亿元，增长9.9%。1—10月，国有企业净资产收益率3.3%，增长0.1个百分点。10月末，国有企业资产负债率64.8%，降低0.5个百分点。
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