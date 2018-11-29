人民网>>财经

前10月国企利润增长17.3%

偿债能力和盈利能力有所提升

2018年11月29日05:50  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京11月28日电  （记者李丽辉）财政部公布的数据显示，1—10月，全国国有及国有控股企业经济运行态势较好，利润增幅高于收入6.7个百分点，偿债能力和盈利能力比上年同期均有所提升。

　　1—10月，国有企业营业总收入469528.2亿元，同比增长10.6%。国有企业营业总成本452695.5亿元，同比增长10.1%，其中销售费用、管理费用和财务费用同比分别增长7%、9.7%和13.1%。

　　1—10月，国有企业利润总额28031.4亿元，同比增长17.3%。国有企业税后净利润20655.7亿元，增长15.3%。国有企业应交税金37604.8亿元，同比增长5.3%。从主要行业盈利情况看，1—10月，钢铁、石油石化、有色等行业利润同比增幅均明显高于收入增长幅度。

　　10月末，国有企业资产总额1757185.7亿元，增长8.5%；负债总额1138838.0亿元，增长7.7%；所有者权益合计618347.7亿元，增长9.9%。1—10月，国有企业净资产收益率3.3%，增长0.1个百分点。10月末，国有企业资产负债率64.8%，降低0.5个百分点。


　　《 人民日报 》（ 2018年11月29日 12 版）
(责编：袁勃)
人民日报客户端下载手机人民网
 

推荐阅读

国际油价连跌七周 供求关系逆转　　　上周，受到多重利空因素的打压，国际油价大幅下跌，美原油大跌11.64%，录得2014年11月底以来最大单周跌幅，也是周线连续第七周下跌，最低触及50.15美元/桶，为2017年10月12日以来最低，距离10月初触及的近四年来高点76.…【详细】

财经

山西违法倾倒钢渣事件21人被问责　　据生态环境部官方微博11月21日通报，中央第二生态环境保护督察组11月6日进驻山西开展“回头看”工作，督察组发现，山西高义钢铁有限公司（以下简称“高义钢铁”）长期将大量钢渣违法倾倒。 11月26日，山西省运城市新闻中心就此事通报…【详细】

财经

工行、农行昨日公告 四大行均拟成立理财子公司　　本报讯（记者 程婕）昨日晚间，工行和农行发布关于设立全资理财子公司的公告。至此，四大国有银行已全部宣布发起设立理财子公司，在全国范围内，至少有20家商业银行作出了同样的决定。业内人士预计，待银行理财子公司管理办法正式出台后，银行设立子公…【详细】

财经

基本养老金首份年报出炉 去年收益率5.23%　　《全国社会保障基金理事会基本养老保险基金受托运营年度报告（2017年度）》11月26日发布。报告显示，2017年，基本养老保险基金投资收益额87.83亿元，投资收益率5.23%。这是基本养老保险基金首次披露年度投资收益。截至2017年年…【详细】

财经

年底信用贷开打价格战 银行员工称“征信打印纸都不够用了”　　每年年底是贷款、融资的高峰期，也是银行、贷款中介冲业绩的“最后一小时”。 《证券日报》记者近日调查发现，多家银行通过降低利率揽客，并通过电话、短信等方式广泛招揽客户。与此同时，有贷款中介“免服务费”帮助银行完成任务，还有贷款中介…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2018 by www.people.com.cn. all rights reserved