原标题：雪乡都明码标价了仍引质疑 旅游开发切勿急功近利

原标题：雪乡经系列整改，价格仍引发网友质疑——

冰雪风景开发切勿急功近利

管理者不应只盯着价格做文章，而是要统筹安排，开发更多“雪乡”，提供更多更丰富的旅游项目和商品，从整体上破除供需不平衡的“天花板”

商家、管理者要给游客更好的旅游体验，让游客感到物有所值，这才对得起老天给予的得天独厚风光，才能真正把旅游业做好

又到冰雪旅游旺季，本应最火热的雪乡却再一次陷入舆论漩涡中。就在雪乡承诺今年“不宰客”后，有媒体贴出了一份雪乡景区酒店价格明码标价公示表，由于收费标准偏高，网友们纷纷吐槽雪乡这是“明码宰客”。

一些网友质疑，经过整改后的雪乡虽然明码标价了，却是“明码高价地宰客，还算了一笔账：如果一家3口去雪乡玩要准备2万元！”还有的网友出主意，让雪乡好好学学“西湖”全免费模式。

事实真的是这样吗？针对网络质疑，经济日报记者采访了地方相关部门。

网传明码标价宰客问题出现后，黑龙江文化旅游厅立即派人前往雪乡查访。据调查，目前雪乡的民宿及公办家庭旅馆住宿价格最高为每铺炕（可供一家三口居住）550元，目前很多民宿旅馆还有折扣，有的一晚只收280元。

那么“一家3口玩一趟雪乡要2万元”，这是咋算出来的？在住宿方面，是以雪乡仅有的两家星级酒店价格来计算的。在游玩方面，是把雪乡全部35个项目都算上，每人要花5350元。

也就是说，这种算法明显不科学，存在不少漏洞。

针对网友关于“宰客”的质疑，当地相关部门回应称，相对于之前确实出现过的强买强卖、坐地起价等“宰客”现象，有力的监管，有助于维持相对有序的市场环境。雪乡明码标价，只是单方面的价格诉求，会不会接受这个价格，最终取决于游客的选择。

低价惠民当然是旅游的一个发展趋势，雪乡也一直在努力。当下，在雪乡整改过程中，或许还存在不少问题，但盖棺定论也为时过早，之前有关部门下了大力气整治雪乡旅游市场，也处罚、处理了不少人。

“管理者不应只盯着价格做文章，而是要统筹安排，开发更多‘雪乡’，并将周边的旅游资源相连接，提供更多更丰富的旅游项目和产品，从整体上破除供需不平衡的‘天花板’。”一位曾经去过雪乡旅游的游客表示。

有专家认为，作为著名的旅游胜地——杭州西湖是免费的，但杭州的旅游秩序、旅游收入及游客满意度比较高，这值得全国旅游业学习和借鉴。也有人指出，雪乡和西湖的情况不尽相同，可以说是天壤之别。雪乡的核心景观空间和周边接待能力极为有限，目前每年冬季60多万游客接待量已接近饱和，如果像西湖一样开放，可能会影响游客的旅游体验。

对于雪乡，以至于黑龙江，甚至整个东北地区来说，相关商家、管理者需要调整心态，不要急功近利，而是更多考虑给游客更好体验，让游客感到物有所值，这才对得起老天给予的得天独厚风光，才能真正把旅游业做好。

记者了解到，东北雪乡从年初部分企业产品价格不透明到现在的景区内外旅游产品明码标价，从多家企业分别经营景区到一家企业统一运营雪乡及周边景区，从常规投诉管理到组建工作组巡防监督违规经营，雪乡在优化游客体验、提升运营管理水平和市场监督工作方面的努力有目共睹，地方行政管理部门在直面问题，下力整改方面的工作可圈可点。

据介绍，黑龙江省哈尔滨市已在全市设立了旅游诚信基金，建立了涉旅投诉快速处理机制，将在重点景区成立涉旅投诉快速办理中心，并制定了关于“哈尔滨—亚布力—雪乡”专线冬季旅游市场综合监管10项措施。下一步，旅游诚信基金机制将在全省推广，并逐步实现涉旅投诉先行赔付制度全覆盖。（记者 倪伟龄）

(责编：杨曦、仝宗莉)