原标题：网约车联合调查组亮剑八家公司勒令整改

11月28日上午，交通运输新业态协同监管部际联席会组织召开网约车顺风车进驻式安全专项检查工作新闻通气会，通报滴滴公司存在7方面33项问题，未完成安全隐患整改前继续下架滴滴顺风车业务。

问题包括：顺风车产品存在重大安全隐患、安全生产主体责任落实不到位、公共安全隐患问题较大、网约车非法营运问题突出、应急管理基础薄弱且效能低下、互联网信息安全存在风险隐患、社会稳定风险突出等。

针对上述问题，检查组也提出了对相关责任单位和责任人的处理意见：一是未完成安全隐患整改前继续下架滴滴顺风车业务。二是依法处置非法营运行为。对网约车平台、私人小客车合乘信息服务平台开展非法从事出租汽车经营活动的，加大对相关平台公司的处罚力度。三是依法对滴滴公司主要负责人及法人代表等予以行政处罚，并责令滴滴公司对内部相关责任人员予以处理。四是对滴滴公司涉嫌排除限制竞争行为和发布违法广告等行为开展约谈，并依法处置。中央网信办、公安部、国家市场监督管理总局也分别对滴滴公司在网络信息安全、公共安全以及市场竞争行为等方面提出了整改要求。

据悉，联合检查组已向滴滴公司反馈了检查发现的问题清单，并提出了27项具体整改要求，要求滴滴公司在两周内制定相应整改方案和具体措施，并向社会公开，主动接受监督。

会上，联合检查组还分别向首汽约车、神州专车、易到用车、美团打车、曹操专车、高德、嘀嗒出行等7家网约车顺风车平台公司反馈了检查情况和相关问题清单，提出了整改要求，并要求在两周内制定完成整改方案和具体措施。

对于这7家平台公司，检查发现的主要问题包括网约车合规率仍有不足、安全生产管理亟需增强、公共安全防范存在不足、互联网信息安全存在风险隐患、部分产品资金结算模式不合规存在安全风险等。

对此，检查组提出的整改要求主要包括：一是全面依法合规经营。按照相关规定加速车辆和驾驶员有关许可申办进度，尽快实现平台下辖车辆及驾驶员全部合法合规，清退不合规车辆和驾驶员，规范产品资金结算模式。二是提升安全生产管理水平。按照相关法律法规落实安全生产主体责任，加强客服团队建设，提升客服团队认知及处置能力，定期开展培训，不断提高平台公司和驾驶员应急处置能力。三是提高线下管理服务能力。完善车辆及驾驶员管理机制，提高线下服务质量，确保各项安全保障措施落实到位。四是加强公共安全问题治理。做好安全隐患排查，完善平台APP功能设置和加强车辆风险管控，及时处理车辆动态风险隐患。五是提升互联网信息安全管理水平。做好等级保护相关工作，定期开展信息安全风险评估和隐患排查工作。完善数据分级分类管理办法，关键数据应加密存储，防止用户个人信息泄露。（记者 王璐）

(责编：杨曦、仝宗莉)