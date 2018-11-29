多部委发声 社保领域重点改革路线图浮出水面

在28日举办的“改革开放四十周年——多层次社会保障发展成就与展望”高层论坛上，多个部委相关负责人也明确了下一阶段社保领域重点改革路线图。
国家发改委就业和收入分配司司长李亢指出，当前多层次社会保障体系建设的挑战和压力，主要体现在人群之间的公平性、制度之间的衔接性、制度总体的可持续性上。“尤其是作为保障的基本保险占比偏高、统筹层次偏低，可持续压力加大等问题突出，需要加快推进相关领域改革，不断完善健全制度体系。”
李亢透露，做好社保费征缴体制改革后基本保险费率调整工作是近期工作重点。要有序推进、统筹设计，同时要妥善处理好基金收支与企业社保负担问题。中长期要进一步优化制度结构，加大力度支持和鼓励补充保障的发展，构建多层次保障体系。
“养老保险体系大政方针基本确定，目前是成熟一个、出台一个。”人社部养老保险司司长贾江透露，目前人社部、财政部正会同金融管理部门、金融监管部门等单位，就深化养老保障第三支柱进行研究设计。要充分总结、评估个人税收递延型商业养老保险试点地区运行经验，希望在做好顶层设计的基础上，加快养老保障第三支柱建设，如期在2019年5月份启动个税递延养老制度试点转常规。
医保方面，国家医保局待遇保障司司长王芳琳指出，完善中国特色医疗保障制度要从四个方面着力。一是进一步深化改革，改革个人账户，统一居民医保制度。二是进一步完善筹资机制、明确待遇清单、加强地区平衡。三是实施战略购买，强化基金监管，促进三医联动。四是创新制度、优化服务，打造统一的公共服务。
国际油价连跌七周 供求关系逆转 上周，受到多重利空因素的打压，国际油价大幅下跌，美原油大跌11.64%，录得2014年11月底以来最大单周跌幅，也是周线连续第七周下跌，最低触及50.15美元/桶，为2017年10月12日以来最低，距离10月初触及的近四年来高点76.…【详细】
山西违法倾倒钢渣事件21人被问责 据生态环境部官方微博11月21日通报，中央第二生态环境保护督察组11月6日进驻山西开展“回头看”工作，督察组发现，山西高义钢铁有限公司（以下简称“高义钢铁”）长期将大量钢渣违法倾倒。 11月26日，山西省运城市新闻中心就此事通报…【详细】
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基本养老金首份年报出炉 去年收益率5.23% 《全国社会保障基金理事会基本养老保险基金受托运营年度报告（2017年度）》11月26日发布。报告显示，2017年，基本养老保险基金投资收益额87.83亿元，投资收益率5.23%。这是基本养老保险基金首次披露年度投资收益。截至2017年年…【详细】