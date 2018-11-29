四地推进职业年金入市 增量资金入市可期

近年来，职业年金的入市步伐在加速推进。《证券日报》记者梳理发现，仅11月内，就有4地推进了职业年金制度建设的各项工作。其中包括:新疆维吾尔自治区职业年金投资管理人选拔紧锣密鼓地进行；江西省出台《江西省职业年金基金管理实施办法（试行）》；福建省职业年金基金管理机构评选委员会向各法人受托机构下发了《福建省职业年金计划法人受托机构评选邀请函》；山东省机关事业单位职业年金托管人评选结果出炉。
对此，武汉科技大学金融证券研究所所长董登新昨日对《证券日报》记者表示，目前职业年金还处于起步阶段，规模较小。部分省市设立了职业年金管理的规章制度以及招标工作，都是为了日后设立个人职业年金的账户做重要的准备工作。
“职业年金作为补充养老保障制度，目前企业单位没有硬性要求，但从已经设立的情况来看，从2014年10月份至今，估计存量规模在5000亿元以上。由于职业年金基金缴费是刚性支付，每年的增量规模在1500亿元左右，并且有逐年提升的趋势。”万博新经济研究院副院长刘哲昨日在接受《证券日报》记者采访时表示。
那么未来职业年金入市规模将有多大？刘哲表示，以目前职业年金存量规模的10%进行权益类投资核算，将给A股带来的增量资金在500亿元左右，随着各地托管人的确立，这部分长线资金有望加速入市，对于优化A股的投资者结构和价值投资理念的形成将起到积极的作用。
中国国际经济交流中心经济研究部副研究员刘向东对《证券日报》记者表示，职业年金入市有助于提振股市信心，同时作为机构投资者能起到稳定股市行情的作用，提高机构投资者比重，暴涨暴跌局面也将逐渐减少。只有更多的机构资金进入股市，股市才会更加成熟理性。（本报见习记者 孟 珂）
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