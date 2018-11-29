原标题：27家银行对接524家P2P平台 披露数据与中国互金协会“对不上”

11月28日，中国互联网金融协会全国互联网金融登记披露服务平台（下称“登记服务平台”）更新“资金存管栏”信息，披露了晋商银行资金存管情况。据网页显示，晋商银行仅对接1家P2P平台——江苏袋鼠妈妈金融信息服务有限公司，该平台于2018年9月9日实现全量业务上线。

据《证券日报》记者统计，截至11月28日，网贷存管银行白名单已有42家银行，总计上线828家网贷平台。其中，登记服务平台共披露27家银行的资金存管情况，共对接524家P2P平台。

值得关注的是，目前已有江西银行及青岛银行等资金存管银行披露了上线平台运营数据，数据内容包括累计交易金额、待收余额、存管账户余额、出借人、借款人等。不过，融360网贷评级组监测到，部分平台在互金协会披露的数据与存管银行披露的数据不一致。

27家存管银行

共对接524家网贷平台

据《证券日报》记者统计，截至昨日，中国互联网金融协会共披露27家存管银行信息，共计对接524家网贷平台。其中，共有87家平台资金银行存管未全量上线，涉及银行主要为新网银行、厦门国际银行、渤海银行、宜宾市商业银行与平安银行等。

值得注意的是，行业“头部”平台陆金服、小赢网金及信而富均未全量上线银行存管系统。与陆金服同属平安集团旗下的网贷平台前金服亦未全量上线平安银行资金存管。小赢相关负责人曾透露，小赢之前已全量上线华瑞银行存管，后因更换存管银行不得不重新迁移，并且由于小赢体量较大，迁移需耗费一定时间，预计今年年底能全部迁移完。

有业内人士指出，未全量上线的原因有多个，例如现有业务或历史存量业务不合规。因此出借人需要分清平台未全量上线资金存管的原因，来规避风险。

业内近四分之一网贷平台

为上线符合要求的银行存管

自9月20日互金协会公布首批25家通过网贷资金存管系统测评的银行以来，已有42家银行入围存管“白名单”。这42家银行总计上线828家网贷平台。

融360网贷评级组监测数据显示，目前共有948家正常运营的网贷平台上线银行存管，意味着仍有120家平台接入的存管银行未通过测评。而整个行业目前有1099家正常运营平台，因此全行业目前仍有24.66%的平台未上线符合要求的银行存管。

总体来看，截至2018年11月23日，全国共有948家正常运营的网贷平台上线银行资金存管系统，占融360监测范围内正常运营平台的92.76%。11月份，新上线银行存管的平台数量为15家，比10月份新增数量增加14家。

目前，银行存管已覆盖89个城市的网贷平台。截至2018年11月23日，开展资金存管业务的银行有70家。新网银行及上饶银行超过江西银行和华兴银行，成为对接并上线平台数量最多的银行，分别为85家和81家。江西银行因此排在第三，上线平台总数为71家。华兴银行由于迟迟未通过银行测评，因此上线平台数持续减少，目前已跌至第五，共计61家。

存管银行披露平台数据

与互金协会不一致

目前已有江西银行及青岛银行等资金存管银行披露上线平台运营数据，数据内容包括累计交易金额、待收余额、存管账户余额、出借人、借款人等。

不过，融360网贷评级组却监测到，部分平台在互金协会披露的数据与存管银行披露的数据不一致。

例如，博金贷（江西省博汇九洲金融服务有限公司）在互金协会及官网披露截至9月30日，借贷余额为14.16亿元，而江西银行披露博金贷截至9月30日待收余额为15.19亿元。

博金贷相关负责人对此的解释是：银行和协会的统计口径有区别，“平台上报互金协会的数据未计入利息，暂时以协会数据为准”。

除此之外，青岛银行还披露平台存管账户余额，例如中融宝（山东国晟中融宝信息技术有限公司）在青岛银行的存管账户余额为1573.13万元。

对此，融360网贷评级组分析师吕佳琦表示，平台在银行存管账户产生余额的原因包括：平台借款人提前将资金存入存管账户便于借款到期直接扣款；出借人投资标的到期后未及时提现；出借人充值但未及时投资等。（本报记者 刘 琪）

(责编：朱江、仝宗莉)