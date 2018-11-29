原标题：网约车联合检查组：坚决堵塞“冒名顶替”安全漏洞

新华社北京11月28日电（记者 赵文君 齐中熙）交通运输部等10部门组成的联合检查组28日对滴滴公司提出整改要求：在未完成隐患整改前，无限期停止顺风车业务；按照有关规定全面推进网约车合规化，尽快清退平台上不合规车辆和驾驶员；强化线上、线下人车一致性审查，坚决堵塞“冒名顶替”安全漏洞。

交通运输部28日举行网约车顺风车联合安全专项检查媒体通气会，通报交通运输部、中央政法委、中央网信办、发展改革委等10部门联合检查组今年9月对滴滴、首汽、神州、曹操、易到、美团、嘀嗒、高德等8家主要网约车、顺风车平台公司开展进驻式联合安全专项检查的情况。

根据检查发现的问题，联合检查组对滴滴公司提出了七方面整改要求：加强顺风车安全管理、落实安全生产主体责任、全面依法合规经营、提高应急处置能力、落实社会稳定主体责任、加强公共安全问题治理、提升互联网信息安全管理水平。

对于其他7家平台公司，检查组也提出了全面依法合规经营，尽快实现平台下辖车辆及驾驶员全部合法合规，清退不合规车辆和驾驶员，规范产品资金结算模式；提升安全生产管理水平；提高线下管理服务能力等整改意见。

据悉，对于上述存在问题、处理措施及整改要求，联合检查组已梳理形成有关清单，并正式向相关平台公司进行了当面反馈。

(责编：朱江、仝宗莉)