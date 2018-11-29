网约车联合检查组：坚决堵塞“冒名顶替”安全漏洞

新华社北京11月28日电（记者 赵文君 齐中熙）交通运输部等10部门组成的联合检查组28日对滴滴公司提出整改要求：在未完成隐患整改前，无限期停止顺风车业务；按照有关规定全面推进网约车合规化，尽快清退平台上不合规车辆和驾驶员；强化线上、线下人车一致性审查，坚决堵塞“冒名顶替”安全漏洞。
交通运输部28日举行网约车顺风车联合安全专项检查媒体通气会，通报交通运输部、中央政法委、中央网信办、发展改革委等10部门联合检查组今年9月对滴滴、首汽、神州、曹操、易到、美团、嘀嗒、高德等8家主要网约车、顺风车平台公司开展进驻式联合安全专项检查的情况。
根据检查发现的问题，联合检查组对滴滴公司提出了七方面整改要求：加强顺风车安全管理、落实安全生产主体责任、全面依法合规经营、提高应急处置能力、落实社会稳定主体责任、加强公共安全问题治理、提升互联网信息安全管理水平。
对于其他7家平台公司，检查组也提出了全面依法合规经营，尽快实现平台下辖车辆及驾驶员全部合法合规，清退不合规车辆和驾驶员，规范产品资金结算模式；提升安全生产管理水平；提高线下管理服务能力等整改意见。
据悉，对于上述存在问题、处理措施及整改要求，联合检查组已梳理形成有关清单，并正式向相关平台公司进行了当面反馈。
国际油价连跌七周 供求关系逆转 上周，受到多重利空因素的打压，国际油价大幅下跌，美原油大跌11.64%，录得2014年11月底以来最大单周跌幅，也是周线连续第七周下跌，最低触及50.15美元/桶，为2017年10月12日以来最低，距离10月初触及的近四年来高点76.…【详细】
山西违法倾倒钢渣事件21人被问责 据生态环境部官方微博11月21日通报，中央第二生态环境保护督察组11月6日进驻山西开展“回头看”工作，督察组发现，山西高义钢铁有限公司（以下简称“高义钢铁”）长期将大量钢渣违法倾倒。 11月26日，山西省运城市新闻中心就此事通报…【详细】
工行、农行昨日公告 四大行均拟成立理财子公司 本报讯（记者 程婕）昨日晚间，工行和农行发布关于设立全资理财子公司的公告。至此，四大国有银行已全部宣布发起设立理财子公司，在全国范围内，至少有20家商业银行作出了同样的决定。业内人士预计，待银行理财子公司管理办法正式出台后，银行设立子公…【详细】
基本养老金首份年报出炉 去年收益率5.23% 《全国社会保障基金理事会基本养老保险基金受托运营年度报告（2017年度）》11月26日发布。报告显示，2017年，基本养老保险基金投资收益额87.83亿元，投资收益率5.23%。这是基本养老保险基金首次披露年度投资收益。截至2017年年…【详细】