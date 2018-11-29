原标题：全球垃圾处理混乱 不该由中国背锅

本报北京11月28日电 日本共同社11月26日发表了一篇题为《中国垃圾进口禁令引发全球垃圾处理混乱》的报道。报道称，由于中国从今年1月开始禁止进口塑料垃圾等资源垃圾，作为出口源头的欧美和日本正苦寻接收方。无处可去的垃圾在各国堆积，混乱局面在全球蔓延。在今年10月举行的世贸组织会议上，有批评指出，“突然改变政策会助长世界环境恶化”。报道称，中国垃圾进口禁令的影响也在日本显现出来：垃圾处理商接到大量委托，但众多处理商的处理能力已达到极限，有些来自工厂的垃圾已堆满中间商的仓库，只能考虑放宽限制、提升处理设施的能力加以应对。

美国、欧盟向WTO提出了这个所谓的“问题”，韩国、加拿大、澳大利亚加入“批评者”行列，日本也表示了“关切”。他们批评中国对有关禁止措施说明不充分。美国方面称，“世界资源垃圾的循环利用系统若持续混乱，将加速海洋垃圾的增加”。欧美等国筹划将东南亚各国和印度作为新的垃圾接收方，以增加垃圾出口。但是，10月在马来西亚发现大量垃圾被非法丢弃，越南和马来西亚等国也开始加强对资源垃圾的进口管制，欧美日等国的资源垃圾出口目的地预计将进一步减少。

中国曾经是世界最大的资源垃圾进口国。联合国的统计数据显示，自1988年以来，中国每年接收全球约一半的垃圾，其中每年进口超过700万吨废塑料，总值数十亿美元。地球上将近一半的塑料垃圾都被出口到了中国，之后这些回收材料又被制成了更多的塑料制品。过去30年，美国已经向中国输送了超过1000万吨废塑料，仅2016年就向中国出口废塑料143万吨，价值约4.95亿美元。据英国《卫报》统计，英国每年有270万吨废塑料流向中国，占该国塑料垃圾产量的2/3。欧盟27个成员国87％的回收塑料直接或间接出口到中国。中国每年从澳大利亚进口61.9万吨回收材料，价值5.23亿美元，这些垃圾大多从中国香港口岸上岸，随后被运往中国内地南方的垃圾处理站。

中国进口洋垃圾，为世界环境的清洁作出了巨大贡献。然而，中国在获得部分经济利益的同时，也付出了牺牲环境的代价。这些洋垃圾不仅有合法进口的，也有一些被非法的垃圾处理作坊回收。这些作坊往往会把没有用途的垃圾就地焚烧或随意掩埋丢弃，对环境造成极大污染。此外，可回收利用的固态垃圾中常常掺杂很多高污染垃圾与危险性废物。为使原材料得到最大程度的利用，回收机构会雇佣大量人员进行手工分拣，有害物质污染也会对分拣人员的身体造成伤害。

有分析认为，进口洋垃圾是中国在制造业起步阶段为了积累原始资本和快速提高人民生活水平而采取的临时性措施。随着中国工业实力不断增强、原材料市场的逐渐稳定、制造业的逐步升级，以及人们对生活健康水平的要求提高，洋垃圾终究要退出历史舞台。

为了保护环境和人民的健康，中国决定节能减排。2017年7月，中国正式向WTO通报，从2018年1月开始禁止进口24类洋垃圾，包括来自生活源的废塑料（8个品种）、未经分拣的废纸（1个品种）、废纺织原料（11个品种）、钒渣（4个品种）等。在2017年年底前，中国全面禁止进口环境危害大、群众反映强烈的固体废物；在2019年年底前，将逐步停止进口国内资源可以替代的固体废物。

中国颁布的禁令，令许多发达国家“措手不及”。因为长期依赖塑料垃圾等出口到中国，这些国家缺乏相应的回收措施，开始为自己长期以来的懈怠付出代价。比如，英国环保部门早就得到预警，说中国迟早会禁止进口洋垃圾，可他们并没有为建立新的垃圾回收系统作出努力。英国垃圾回收协会首席执行官西蒙·埃林表示，英国政府在这项工作上表现得“一塌糊涂”，“如果政府认真对待废物和回收利用，需要投资并为回收行业提出一个连贯的计划。但事实是，这个计划并不存在”。英伦三岛目前面临严重的垃圾围城危机。在韩国，首都圈两市1道（首尔市、仁川市、京畿道）的绝大部分垃圾清运、分类公司以无利可图为由，宣布不再回收PET塑料瓶、白色聚苯乙烯餐盒，引发垃圾堆积及社区物业与居民矛盾。韩国总统文在寅表示，中国去年7月就宣布将从今年1月起全面停止进口废旧塑料等洋垃圾，但韩国有关部门并未就此提前做好准备。

越是高收入国家，制造的垃圾越多。据世界银行统计，高收入国家人口只占世界人口的16%，却制造了全球34%的垃圾；而占全球人口9%的低收入国家，只产生了全球5%的垃圾。在低收入国家产生的垃圾中，56%都是食物残渣之类。在高收入国家中，塑料、纸张纸板、金属、玻璃等可回收再利用的垃圾占比高达51%。

地球是全人类的地球，每个国家每个人都应该负起保护人类生存环境的责任。发展中国家并不是发达国家的“垃圾倾倒场”，一味指责别国，不如从自身的垃圾减排做起。

中国青年报·中青在线记者 张蕾

(责编：朱江、仝宗莉)