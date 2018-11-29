原标题：40年我国进出口总额增长782倍 外贸体量规模迎多级跳

编者按：

2018年是改革开放40周年，也是中国加入世贸组织第17个年头。在40年的征程中，中国不仅跃升为世界第一大货物贸易国，而且完成了由经济全球化的参与者向贡献者的角色转变。

在改革开放40年的征程中，对外贸易始终扮演着重要角色。从1978年至2017年，我国进出口总额从355亿元提升至27.8万亿元，贸易规模扩大782倍，且年均增速达18.6%。

改革开放初期，我国货物进出口占国际市场份额仅为0.8%，在全球货物贸易中列第29位。随着货物贸易额稳步增加，居世界的位次逐步提高，2009年起，我国连续9年保持货物贸易第一大出口国和第二大进口国地位。2013年起，我国超越美国成为全球货物贸易第一大国。

商务部国际贸易经济合作研究院前院长霍建国接受《每日经济新闻》记者采访时表示，改革开放40年，中国外贸体量和规模迎来“多级跳”，发生了翻天覆地的变化。“一以贯之的开放政策和不断与时俱进的开放理念为中国外贸发展奠定了坚实的基础和政策保障。”

每经记者 张怀水 每经编辑 陈 星

货物贸易规模迅速扩大

1978年以来，我国货物进出口规模实现了跨越式发展。据海关总署的统计，1978年到2017年，按人民币计价，我国进出口总额从355亿元提高到27.8万亿元，增长782倍，年均增速达18.6%。其中，出口总额从168亿元提高到15.3万亿元，增长914倍，年均增速为19.1%；进口总额从187亿元提高到12.5万亿元，增长664倍，年均增速为18.1%。

货物贸易占世界比重也大幅提升。改革开放初期，我国货物进出口占国际市场份额仅为0.8%，在全球货物贸易中列第29位。2017年，我国进出口占全球份额为11.5%，货物贸易重回全球第一，其中出口占比为12.8%，进口占比为10.2%。

霍建国对《每日经济新闻》记者表示，外贸的发展是改革开放一个有代表性的领域，经常提到的外向型经济和开放格局的主要内容也是对外贸易。“中国外贸规模的扩大、对外开放水平的提升，不仅促进了国内经济和消费的升级，也对世界经济增长作出了重要贡献。尤其对于金融危机之后全球经济复苏，世界经济稳定增长发挥了重要的作用。”

商务部研究院对外贸易研究所所长梁明表示，1978年，中国对全球经济增长的贡献率仅为2.4%，对全球经济增长的拉动度也仅为0.1个百分点。自中国加入世界贸易组织以来，中国对全球经济增长的贡献率稳步提升。据测算，自2002年以来，中国对世界经济增长的平均贡献率接近30%，对世界经济增长的贡献超过发达国家之和，对世界经济的增长起到了显著的促进和推动作用。

“根据国际货币基金组织的统计，从2008年到2017年，中国对全球经济增量的贡献率高达43.2%，中国为金融危机后全球贸易的整体复苏作出了积极的贡献。”梁明说。

外贸质量跃上新台阶

改革开放的40年里，我国外贸不仅在规模上实现了由小变大的跨越，贸易结构也不断优化，质量和效益得以显著提升。

国家统计局的数据显示，改革开放初期，来料加工、进料加工等贸易方式极大地促进了对外贸易的发展，加工贸易占进出口总值的比重由1981年的6%增长到1998年的53.4%。此后，随着货物贸易结构的调整和转型升级的推进，加工贸易占比开始缓慢下降。加工贸易占比由2012年的34.8%下降至2017年的29%，一般贸易占比由2012年的52%上升至2017年的56.3%。

此外，产品结构也在不断优化。据统计，1978年，我国初级产品出口占53.5%，工业制成品出口占46.5%。而到了2017年，工业制成品和初级产品占出口比重分别为94.8%和5.2%。

中国机电商会的数据则显示，1985年至2017年，我国机电产品出口从16.8亿美元增加到1.3万亿美元，已经连续9年保持机电产品全球第一大出口国地位。同期，高新技术产品占我国出口比重从2%左右提高到28.8%。

如何提升外贸质量、推动形成全面开放新格局？商务部新闻发言人高峰在新闻发布会上曾表示，推动形成全面开放新格局，可能需要处理好几个关系。一是“引进来”与“走出去”的关系；二是沿海开放与内陆沿边开放的关系；三是制造业开放与服务业等其他领域开放的关系；四是货物贸易拓展和与其他贸易伙伴共同发展的关系；五是试点试验与全面推开的关系。

霍建国则认为，要从质量、服务、技术、品牌等重要环节入手，培育竞争新优势，助推外贸质量跃上新台阶。“尤其要从供给端发力，大力实施创新驱动。让国际贸易新优势替代以价格竞争为代表的传统竞争优势。”

贸易市场日趋多元化

改革开放40年来，我国外贸综合竞争力不断提升的另一个重要标志则是国际市场布局的不断优化。中国已从经济全球化的跟随者、参与者向贡献者转变。

1978年到2017年，我国的贸易伙伴已由40多个发展到231个国家和地区，其中欧盟、美国、东盟、日本等为我国主要贸易伙伴。我国与新兴市场和发展中国家的贸易持续较快增长，2011年起，东盟超越日本成为我国第三大贸易伙伴，在我国出口市场中的占比从2000年的7%提高到2017年的12.5%。

此外，随着“一带一路”倡议的不断推进，中国外贸市场不断扩围并得到越来越多国家的积极响应。

据国家统计局数据，2013~2017年，我国与“一带一路”沿线国家货物进出口总值33.2万亿元，年均增长4%，高于同期我国货物进出口年均增速1.4个百分点，成为货物贸易发展的一个亮点。

在产业合作方面，过去五年中国在沿线国家投资建设了82个经贸合作区，入驻的企业将近4000家，为当地解决了24万多个就业岗位。这对于推进当地的工业化水平、解决当地的就业问题，发挥了非常重要的作用。

而据商务部统计，2018年前三季度，我国企业共实施完成跨境并购项目265起，分布在新加坡、法国、德国等49个国家和地区，实际交易总额433亿美元。另一方面非理性投资得到有效遏制。1~9月，对外投资主要流向租赁和商务服务业、制造业、采矿业、批发和零售业，占比分别为32.8%、16.7%、9.7%和9.2%。房地产业、体育和娱乐业对外投资没有新增项目。

(责编：杨曦、仝宗莉)