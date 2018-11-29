原标题：海南迎政策利好 财税政策倾斜助力自贸区建设

证券时报记者 易永英

为实施更加开放便利的离岛旅客免税购物政策，促进海南国际旅游消费中心建设，11月28日，财政部、海关总署、税务总局会同有关部门对海南离岛旅客免税购物政策部分内容进行调整的政策出炉。这也是一系列财税政策支持自贸区建设备受关注的其中一项政策。

最新调整内容，自2018年12月1日起，将离岛旅客（包括岛内居民旅客）每人每年累计免税购物限额增加到30000元，不限次。增加部分家用医疗器械商品，在离岛免税商品清单中增加视力训练仪、助听器、矫形固定器械、家用呼吸支持设备（非生命支持），每人每次限购2件。

海南离岛免税政策自2011年4月20日正式落地至今，已实施7年。2016年2月1日起海南调整免税购物限额管理方式，对非岛内居民旅客取消购物次数限制，每人每年累计免税购物限额不超过16000元人民币。2016年2月1日之前海南规定是每人每次8000元的免税购物限额，其中非岛内居民旅客每人每年限购2次，岛内居民每人每年限购1次。

据海口海关统计数据显示，今年1~6月，海口海关共监管三亚、海口两家离岛免税店销售免税品52.5亿元，购物件数703.4万件，购物人数147.3万人次，同比分别增长24.1%、32.2%、22.6%。

财政部的一位相关负责人告诉记者，近年来，离岛免税购物已发展为海南旅游亮点，推动海南国际旅游岛经济增长。随着海南离岛免税政策的深入推进，海南离岛免税产业销售保持稳步增长。离岛购物已经是海南的一张“名片”，但目前还存在一些问题，比如额度太低、操作方法不够便利等，动辄上万的国外奢侈品，目前的限额难以满足。加大调整海南离岛免税政策，能够引导消费回流。另一方面虽然离岛免税店购物，有一些国外的名包、名表等，确实是带动了相关消费，但并没有带动海南本地的产业消费。海南本地的消费也需要相关政策进一步支持。

实际上这次离岛旅客免税购物政策也是一系列财税政策支持自贸区建设的一部分。11月14日下午，中央全面深化改革委员会第五次会议审议通过了《关于支持海南全面深化改革开放有关财税政策的实施方案》、《关于支持海南全面深化改革开放综合财力补助资金的管理办法》、《关于调整海南离岛旅客免税购物政策工作方案》等多项方案。有意通过加大财税支持力度、加强综合财力补助资金管理、调整离岛旅客免税购物等一系列政策，进一步支持海南自贸区建设。

上述相关负责人告诉记者，除了其中离岛旅客免税购物政策一直备受关注，此次文件中提到的综合财力补助资金、财税政策支持，便是支持当地发展很重要的一环。此次加大对海南财税的支持力度，并加强对海南综合财力补助的资金管理，就是财税政策倾斜，给予海南充分支持。海南经济体量相对较小，而财税优惠也有助于吸引全球的企业落户海南。

(责编：杨曦、仝宗莉)