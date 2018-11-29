原标题：恶意透支信用卡超五万元可入刑

28日，最高法、最高检联合下发《关于修改〈关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉的决定》（下称《决定》），对恶意透支型信用卡诈骗罪的定罪量刑标准进行上调。根据《决定》，恶意透支信用卡，数额在五万元以上不满五十万元的，将被认定为刑法规定的恶意透支信用卡“数额较大”。《决定》将于12月1日起施行。

五百万以上应认定数额特别巨大

根据我国刑法第196条规定，恶意透支信用卡，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

此处“恶意透支”是指，持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。

《决定》对恶意透支型信用卡诈骗罪的定罪量刑标准进行了上调。本次明确，恶意透支数额在五万元以上不满五十万元的，应当认定为刑法第196条规定的“数额较大”；数额在五十万元以上不满五百万元的，应当认定为刑法第196条规定的“数额巨大”；数额在五百万元以上的，应当认定为刑法第196条规定的“数额特别巨大”。

对何为恶意透支作出进一步明确

《决定》对什么是“恶意透支”也作出进一步明确。持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，经发卡银行两次有效催收后超过三个月仍不归还的，应当认定为刑法第196条规定的“恶意透支”。

《决定》列举了应当认定为“以非法占有为目的”的六种情形，即明知没有还款能力而大量透支，无法归还的；使用虚假资信证明申领信用卡后透支，无法归还的；透支后通过逃匿、改变联系方式等手段，逃避银行催收的；抽逃、转移资金，隐匿财产，逃避还款的；使用透支的资金进行犯罪活动的；其他非法占有资金，拒不归还的情形。

此处不得单纯依据持卡人未按规定还款的事实，认定“以非法占有为目的”。而应当综合持卡人信用记录、还款能力和意愿、申领和透支信用卡的状况、透支资金的用途、透支后的表现、未按规定还款的原因等情节作出判断。

至于什么是“有效催收”，《决定》提到，催收应同时符合下列条件，即在透支超过规定限额或者规定期限后进行；催收应当采用能够确认持卡人收悉的方式，但持卡人故意逃避催收的除外；两次催收至少间隔三十日；符合催收的有关规定或者约定。

不满五十万公诉前归还可不起诉

在“恶意透支的数额”方面，《决定》明确，恶意透支的数额，是指公安机关刑事立案时尚未归还的实际透支的本金数额，不包括利息、复利、滞纳金、手续费等发卡银行收取的费用。归还或者支付的数额，应当认定为归还实际透支的本金。

检察机关在审查起诉、提起公诉时，应当根据发卡银行提供的交易明细、分类账单（透支账单、还款账单）等证据材料，结合犯罪嫌疑人、被告人及其辩护人所提辩解、辩护意见及相关证据材料，审查认定恶意透支的数额。

《决定》明确了恶意透支型信用卡诈骗从宽处理原则，强调恶意透支数额较大，在提起公诉前全部归还或者具有其他情节轻微情形的，可以不起诉；在一审判决前全部归还或者具有其他情节轻微情形的，可以免予刑事处罚。但是，曾因信用卡诈骗受过两次以上处罚的除外。

文/本报记者 孟亚旭

(责编：仝宗莉、杨曦)