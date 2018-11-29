原标题：官方民间数据共证：消费升级仍在赶路

阎 岳

经过前一段时间的争论，消费降级的论调已被淹没。显然，我国的消费升级仍在路上，且已出现了新变化，新的消费文化也正在形成。支撑这一判断的论据可以从官方和民间的数据统计中获得。

有关消费升级的民间统计有很多，我们在这里仅选择境内外各一家研究机构的观点。

11月24日，苏宁金融研究院联合国家金融与发展实验室、PP财经在南京发布的《中国居民消费升级指数报告(2018)》显示，我国居民消费升级综合指数加速攀升，从2013年的0.341上升至2018年的0.376，京沪浙苏粤五省市消费升级水平继续领跑全国。

11月28日，尼尔森发布的2018年第三季度中国消费趋势指数报告显示，从2017年11月到2018年10月，对于非基础护理品类，消费者更愿意选择高端产品，高端产品同比增速达28%，市场占有率达52%以上，远高于其他价位产品。

消费升级不仅仅是对产品品质要求的提升，更是消费观念的升级。尼尔森中国区总裁赵新宇表示，在消费升级的大潮下，消费者的消费心态更成熟、消费主张更务实、消费选择更理性，不再愿意仅为了追求面子，大品牌而买单，新的消费文化正在形成。

所谓新的消费文化形成是指为兴趣买单、理性消费、重性价比成为主流消费态度。这种新的消费文化要求国内外厂商要做好产品升级和更具个性的产品，以满足国内消费趋势的变化。

在消费数据统计方面，国家统计局无疑是最具权威的。在10月份的经济数据披露后，国家统计局对消费有两个判断：

一个是在价格方面。国家统计局新闻发言人刘爱华就10月份国民经济运行情况答记者问时强调，从食品、工业消费品和服务这三个层面看，下一步保持居民消费价格的平稳是有坚实基础的。

另一个与消费升级有关。国家统计局贸易外经司高级统计师冶静怡在解读10月份社会消费品零售总额数据时表示，当月与消费升级相关商品较快增长。10月份，限额以上单位通讯器材、化妆品类商品同比增速分别比限额以上单位消费品零售额高3.4个和2.7个百分点。1月份-10月份，限额以上单位化妆品和通讯器材类商品均保持两位数的较快增长。

消费升级相关商品实现较快增长与7月1日起较大范围下调日用消费品进口关税有关。从今年7月1日起，服装鞋帽、厨房等产品进口关税均有大幅下降。

今年以来，关于促进消费升级的顶层设计已经完成，这包括9月份中共中央 国务院发布的《关于完善促进消费体制机制 进一步激发居民消费潜力的若干意见》，10月份国务院办公厅印发的《完善促进消费体制机制实施方案（2018-2020年）》，为促进消费升级提供了政策支持。

下一步，随着个税起征点调整、专项附加扣除等减税政策即将落地，各种促进消费升级的政策措施将渐次落地。所以，消费升级的动力十足，且进入了新的阶段。

(责编：杨曦、仝宗莉)