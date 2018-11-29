金饰市场升温 三季度需求量同比增长10%

原标题：金饰市场升温 发展潜力不小

在深圳百泰集团金饰品生产车间，工艺技术人员正在制作金饰品。

本报记者 温济聪摄

近年来，我国消费者对黄金饰品的需求持续提升，金饰市场不断升温，产品创新能力不断增强。同时，年轻消费者成为近年金饰市场的重要增量，围绕年轻人消费需求的K金和3D硬金引领了市场潮流。此外，虽然我国黄金珠宝首饰行业面临瓶颈，但在新技术、新思维推动下，仍然具备巨大发展潜力和提升空间

随着经济增长和个人财富积聚，中国的金饰需求在过去15年里增长3倍以上，成为全球最大的黄金消费国，金饰市场占全球需求量的30%。

日前，经济日报记者在国内最具影响力、交易量最大的珠宝专业交易市场——深圳水贝调研时发现，目前我国黄金饰品消费稳中向好，K金和3D硬金成为消费新时尚。

金饰需求稳中有升

世界黄金协会公布的最新数据显示，得益于成功的节日营销策略与产品持续创新，2018年第三季度中国金饰需求同比增长10%至174.2吨，七夕和中秋对三季度金饰需求有所提振。

世界黄金协会表示，中国金饰市场是一个不断变化的市场。以前，中国消费者购买金饰仅仅是因为金饰含有黄金，但现在的消费者越来越重视金饰的装饰作用，年轻消费者尤其将金饰视同为一种展现个性、获得社会认可和接纳的方式。

今年以来，黄金首饰消费逐步走强。周大福商品管理部黄金科副总经理韦剑锋表示，随着中国内地经济逐渐走向消费主导，消费持续复苏，加上三四线城市消费需求逐步崛起，内地黄金首饰需求保持稳定。另外，基于可支配收入增加、中等收入人群不断增长，以及来自千禧世代等年轻人的需求激增，金饰消费动能充沛，代表消费品质的“轻奢侈品”及名贵奢侈品消费需求得到了有力支撑。

中国金饰看深圳，深圳金饰看水贝。深圳市黄金珠宝首饰行业协会秘书长郭晓飞表示，自2013年以来，黄金珠宝产业集聚基地已在罗湖水贝片区形成了创意设计、研发、制造加工、展示、批发、销售和检测一条龙产业链。截至2018年9月份，深圳珠宝产业已有各类法人注册企业超过5000家，个体工商经营户超过15000家，大小珠宝交易批发市场约为30家，行业制造加工总值约1500亿元，批发、零售贸易额约450亿元，产业队伍超过15万人。深圳全年黄金、铂金实物提货量，占上海黄金交易所实物销售量的70%，3D硬金制造加工、硬金镶嵌宝石首饰制造加工业几乎都在深圳。

年轻化带动了革新

曾几何时，我国黄金市场由24K金饰主导，这种金饰对年龄较大的消费者很有吸引力，但年轻人就不感兴趣了，因此金饰商推出了18K黄金（又名K金）。K金被认为比24K黄金更时尚更实惠，而且利润率更高。

甘露集团副总裁郑焕坚介绍，市场上主要销售的K金为18K及22K，分别是金含量在75%和91.6%的合金产品。从工艺角度来说，K金具有硬度高、韧性小、亮度高、不易变形等特点，因为这些特性，使得K金首饰可以制作出比足金首饰更多的造型款式和更多的颜色，也就更加时尚前卫，更容易被消费者接受。K金的工艺复杂性和款式多变性，也提升了产品的附加值。对于零售商而言，K金比足金有更多的利润空间。

此外，3D硬金也受到消费者欢迎，这种金饰不仅可以满足预算较低的消费者，而且硬度是24K黄金的4倍，但使用量只有传统金饰的三分之一。凯恩特常务副总经理罗小武表示，凯恩特2006年成功研发了3D硬金工艺，有效地解决了长期以来困扰黄金首饰因质地软容易磨损、容易变形的难题。3D硬金具有面大金轻，硬度高、耐磨性强，款式新颖时尚、细致精美等特点。3D硬金因为工艺技术和款式的独特性，未来的发展潜力依然巨大，因为款式和价格也更符合年轻人的审美和消费需求。

粤豪珠宝总经理戴世畅表示，“消费年龄层降低是当前黄金消费的特点，今年三季度粤豪珠宝K金类饰品销量增幅超40%，3D硬金销量增幅超60%，主要原因就是更加年轻化的消费需求强劲”。

打破瓶颈挖掘潜力

经过几年的优化结构和产业升级，我国黄金珠宝首饰行业已经进入高质量发展阶段。不过，与黄金饰品发达国家相比，我国金饰产业目前仍存在设备不够先进、产品同质化严重、知识产权保护欠缺等瓶颈。

深圳黄金珠宝文化研究会会长曹阳直言，与意大利、日本等发达国家相比，我国黄金首饰工艺并不差，差距主要在设备上。例如，国内黄金生产商所用织链机大多进口自意大利和德国，激光点染机则进口自瑞士。百泰集团创始人周桃林表示，从机械设备来看，国内需要将密集型企业转换成半自动化、自动化生产模式，提高自主研发水平，加大设备技术人员的培训力度，激发研发人员的创新精神。

郑焕坚认为，国内目前黄金饰品同质化严重，同时对珠宝首饰产品设计产权维护仍不到位。罗小武也表示，黄金首饰企业知识产权保护问题日益严重，特别是坚持原创、坚持创新的企业更是受到很大影响和伤害，即使申请了外观设计，也难以避免被模仿抄袭，因此国家需要进一步加大对珠宝行业的知识产权保护力度。

虽然黄金产业发展仍然存在瓶颈，但不少创新因素已不断显现。周大福珠宝集团执行董事陈世昌提出，利用尖端技术来增加黄金产品款式，同时将创造一体化销售渠道，为客户提供更顺畅的全渠道体验。

此外，在互联网时代，黄金饰品企业在新媒体应用、自媒体建设方面也投入了大量精力。一方面可以快速推广新产品、新工艺，另一方面也可以快速收集客户的反馈信息。“面对更加注重产品设计及情感表达的年轻消费群体，制造商要进一步创新产品，从生产、设计、工艺上着力，打造深具文化内涵，同时又时尚新颖、工艺精湛的经典产品。以数据为基石，研究年轻群体的消费心理及消费喜好，以消费需求反哺设计研发，尽早推出有效的、个性化的产品与服务。”周桃林表示。

同时，大数据的应用也有利于识别消费痛点。郑焕坚表示，甘露珠宝在这种变化之中，对自身企业也作出了相应改变，即从传统的产品驱动型企业转向了数据驱动型企业，产品研发及业务销售策略都是基于数据分析而制定的。“大数据让企业比以往更加了解黄金珠宝市场的需求，能够精确定位区域及区域消费者，精准服务于各大品牌及区域品牌，做到将最匹配的产品资源提供给客户。”郑焕坚说。

(责编：仝宗莉、杨曦)