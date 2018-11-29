国家铁路局颁发时速160公里动力集中电动车组许可证

人民网北京11月29日电 （朱江）据铁路局网站消息，日前，国家铁路局向中车大连机车车辆有限公司、中车株洲电力机车有限公司、中车唐山机车车辆有限公司、中车南京浦镇车辆有限公司颁发了时速160公里动力集中电动车组（以下简称：动力集中电动车组）型号合格证和制造许可证。

据悉，动力集中电动车组包括动力车、拖车和控制车，可采用“一动八拖”或“两动十八拖”的相对固定编组模式，也可根据运用需求进行灵活编组。动力集中电动车组具有成本低、定员大、编组灵活、运用范围广、服务品质优等特点，主要用于在城际、市域（市郊）和普速铁路上大量开行动车组列车，可有效解决列车折返换端时间长的缺点，弥补高速铁路动车组列车不能提供长大交路、单程运客量大的旅客乘车需求，对进一步提高既有线铁路运输效率和服务品质具有重要的现实意义。

国家铁路局介绍，动力集中电动车组许可证（HXD3G/HXD1G电力机车、KZ25TA/KZ25TB座车）的颁发，标志着该型号动车组具备了大规模生产许可条件和上线商业运营资格。

国家铁路局强调，动力集中电动车组的研制成功，是铁路行业坚决贯彻落实党中央关于供给侧结构性改革决策部署，坚持创新驱动战略，发挥中国特色社会主义制度优势，有关方面协同创新的又一成功典范。

下一步，国家铁路局将密切关注动力集中电动车组的批量生产和运用情况，按照深化“放管服”改革要求，加强对许可产品的事中事后监管，督促生产企业严格落实产品质量主体责任，确保源头质量，做好售后服务；督促运输企业加强设备运维管理，确保运用安全；强化监管部门、生产企业、运输企业三方协调联动机制，及时研究解决动力集中电动车组生产运用过程中出现的问题，共同维护铁路运营安全。

(责编：朱江、仝宗莉)