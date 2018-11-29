陕西省国资委：稳步推进陕西国企国资改革

11月28日，陕西省国资委召开新闻发布会，任国主任等全面介绍了陕西省全面深化国企国资改革进展情况，并回答了记者提问。

陕西省国资委主任任国介绍，陕西省属国有企业不断深化改革，紧抓市场机遇，近年来实现了长足发展。截至2018年9月，监管企业资产总额达26144.2亿元，排全国第7位；所有者权益7997.9亿元，排全国第5位；实现营业收入8187.2亿元，排全国第5位；利润总额297.8亿元，排全国第8位。

总体看，陕西国企国资发展呈现出三方面特征。一是规模实力不断壮大。省属国有企业总资产2017年年底达23865.3亿元，年均增长23.2%；延长石油集团和陕西煤业分列世界500强企业的第288位、第294位。二是质量效益不断提升。利润总额2017年年底达331.8亿元。三是转型升级不断加快。能源化工、有色冶金、装备制造、建筑等优势产业地位进一步巩固，电子信息、环保、医药等新兴产业得到快速发展。一批企业转型升级成效明显，延长石油集团天然气产量提升到32亿立方米、全球首个煤油气资源综合利用项目成功投产，陕西煤业煤炭转化率提升到21%，法士特重型汽车变速器国内市场占有率达到70%以上、连续13年位居世界第一，陕汽集团实现由重卡向中轻卡及新能源汽车转变。

任国主任指出，五年来，陕西省国资委因企施策，迎难而上，使国企国资改革取得了显著成绩，主要有三个方面：一是注重高位推动，做好顶层设计。省政府专门成立国企改革领导小组统领国企国资改革工作。从2016年开始，连续三年召开全省国企改革推进大会，高点谋划、高位推动国企改革工作。落实国家“1+N”顶层设计，形成我省“1+18”政策文件体系，为陕西省深化国企国资改革提供了制度保障。二是坚持突出重点，注重试点先行。陕西省把试点破题、积累经验作为基本改革方法，立足企业不同特点和改革不同阶段，在18户省属企业及权属企业开展了“六项改革”试点。三是做好统筹规划，分类专项推进。

任国表示，在做出成绩的同时，也存在着一些不容忽视的问题。一是规模实力在全国省属企业中居前，但效益指标偏后。如2017年底净资产收益率排在全国第15位，成本费用利润率排在第20位，资产负债率排在第17位。二是能源化工、基础设施等领域企业占比高、体量大，在全省经济社会中发挥作用比较充分，但新一代信息技术、医药等新兴产业发挥作用不够，发展不够充分。三是企业对改革的紧迫性认识不足，用力不够，一些重点领域和关键环节改革还没有取得实质性突破。

对于下一步我省攻坚国企国资改革的基本安排，任国主任介绍，当前，国企国资改革进入攻坚期，企业转型升级处于关键期。下一步陕西省国资委将围绕实现省属国有企业高质量发展这个目标，着力实现九大任务：优化国有资本布局结构，构建中国特色现代国有企业制度，推进混合所有制改革，推动企业创新发展，深化“三项制度”改革，加大企业人才培养，提质增效，推进“瘦身健体”，深化国资改革，坚持和加强党的全面领导，确保党统领改革发展全过程。其中，新建国家级研发创新平台5个、省级研发创新平台10个以上，省属企业利润总额年均增长20%左右，突破500亿元，国有控股上市公司从15户提高到20户。这些数字，足以令人振奋。

为了实现上述任务，陕西省国资委将五措并举：一是统筹推进国企国资改革和高质量发展工作，明确企业深化改革“时间表”和“路线图”。二是强化考核评价，对应各企业行动计划，建立差异化考核指标体系，实施精准考核。三是实施三项机制，始终把鼓励激励、容错纠错、能上能下“三项机制”融入企业各类人才选拔任用实践的全过程。四是强化追责问责，报请省委省政府出台省属企业违规经营投资责任追究办法，从集团管控、风险管理、购销管理、工程承包建设、资金管理等10个方面进行追责问责。五是营造良好环境，大力宣传深化国企国资改革和推动高质量发展的政策措施、典型做法和有效经验，积极营造有利于国企改革发展的舆论环境和社会氛围。

发布会由陕西省人民政府新闻办公室副主任贾永安主持。陕西省国资委副主任骆东山、李宏军、邹满绪也出席了会议并回答记者提问。（记者 潘睿 王耀进）

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