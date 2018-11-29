中国粮食行业协会会长于旭波：国内粮食供给质量亟待提高

人民网北京11月29日电 由中国粮食行业协会和国际粮食贸易联盟共同主办的世界粮食贸易论坛日前在京举行，论坛以“世界粮食贸易趋势展望”为主题，吸引了来自全球15个国家、26个国际组织或企业的39名外国代表，及中国粮食行业协会常务理事单位，国内粮食主产、销区骨干粮油企业负责人近200参加了论坛，共同探讨交流世界粮食生产和贸易的新形势，面临的新问题，谋求深化粮食贸易合作，共同维护世界粮食安全。

论坛上，农业农村部政策与改革司副司长赵长保通过一系列数据肯定了改革开放以来我国在粮食生产上的成就：“过去四十年中国农业发展取得了举世瞩目的伟大成就。国家粮食安全得到有效保障，粮食产量由1978年的6000多亿斤增长到2017年的12358亿斤，并且连续五年超过12000亿斤。稻谷、小麦、玉米等主要粮食作物完全可以自给，肉、蛋、菜、果、鱼等产量稳居第一，我们依靠自己的力量解决了13亿人口的吃饭问题，就是中国对全球粮食安全做出的重要贡献。”

“在取得丰硕成果的同时，我们仍不能忽视，当下我国农产品处于供过于求与供给不足并存，农业供给质量亟待提高的阶段。”中国粮食行业协会会长、中粮集团总裁于旭波在致辞中表示，长久以来，中国在世界粮食贸易当中占有重要的地位，中国人口占全球人口的19%，但耕地只有9.5%。伴随着中国的改革开放的进程，中国经济的发展和城市化水平的不断提高，消费者的食品消费升级在不断地提升。“应该说消费者正在由从吃饱向吃好转变，部分的农产品出现了较大的供求缺口，需要通过国际贸易来解决。充分利用国际国内两个市场、两个资源，这是解决中国粮食问题的必然选择。”

论坛期间，来自世界贸易组织、国家粮油信息中心、国际谷物理事会、中国饲料工业协会、益海嘉里、中粮集团等单位和组织的相关领导、专家到会作了主旨发言。澳大利亚、加拿大、乌克兰、哈萨克斯坦等国的粮食行业人士就大豆、玉米、小麦、高粱等分品种的生产和贸易形势作了专题报告。

“这次论坛我们取得了三个主要成果。一是来自全球主要粮食生产国的行业专家以及相关人士对全球粮食市场趋势做了深入的解读、分析，为参会人员提供了解国际市场的窗口。二是中国粮食行业协会主动为会员提供信息服务，拓宽会员企业了解国际市场的渠道，更好地发挥协会服务会员企业的作用。三是加强了各国粮食行业以及协会的交流，提供了一个平台，让我国粮食行业深入了解世界，世界粮食行业也深入了解我国，为下一步各国粮食行业之间的合作奠定了基础。”于旭波在接受采访时表示。（魏艳 杨泽英）

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