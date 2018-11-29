内蒙古阿拉善经济开发区税务局：税改红利助力民营企业蓬勃发展

人民网讯(通讯员 李雨松)在阿拉善经济开发区千亿元园区建设过程中，民营企业发挥着重要的积极作用。阿拉善经济开发区税务局充分发挥税收职能作用，落实税收优惠政策，减轻民营企业负担，为促进民营企业健康发展注入活力。

持续减税降负 民营企业前进动力满满

开发区税务局通过举办专题讲座、问需座谈会、“税企连心宣传队”、咨询热线等“面对面”“点对点”的方式，逐户排查企业优惠政策落实情况，不断深化增值税改革、落实好各项减税政策，充分释放减税降费政策红利，确保各项优惠政策100%落实到位。

构建优质环境 民营企业运营活力满满

在国税地税征管体制改革稳步推进的过程中，阿拉善经济开发区税务局精简前置审批事项，明晰审批流程，及时通过微信、电话指导申报，开通绿色通道，提供高效的事中办理帮扶和贴心的事后完善服务，不仅极大便利了民营企业的设立和运营，也进一步降低了企业经营成本和时间成本。“预约办税”“延时办税”“一窗通办”“最多跑一次”“一站式办结”等多样化优质服务更是为优质营商环境的建立频添亮色，受到企业纳税人的频频点赞。

力促税企互动 民营企业发展信心满满

为推进构建亲清新型税企关系，阿拉善经济开发区税务局联合一批优秀企业党组织推行“税企共建”党建共建活动。税务党员干部充分发挥党员突击队作用，成为献计献策的“指导员”、群策群力的“保育员”、跑前跑后的“服务员”，税务部门和企业互相在制度建设、文化创建、政策交流、管理指导等多方面都取到了不少“经”，更重要的是因为党建共建，税企双方的交流相较之前更坦诚、顺畅，企业也可以由此得到税务部门更及时、精准的政策指导。开发区税务局税企共建活动开设以来，税企交流明显增加，税企互信显著增强，有力推进税企共赢。

“亲”而有度，“清”而无忧。日益和谐的税企关系正在阿拉善经济开发区以全新姿态展现。随着减税降负政策的不断适用、优质营商环境的日趋优化和亲清新型税企关系的全面构建，阿拉善经济开发区税务局必将为纳税人提供更精准、更规范、更高效的服务，促进阿拉善经济开发区民营经济健康快速发展。

(责编：白宇)