鹰潭市月湖区税务局着力打好法治建设“整合牌”

人民网讯（通讯员 杨柳芳）鹰潭市月湖区税务局以打造“阳光税务、规范税务、法治税务”为目标，通过各类资源优化整合，强化法治思维，夯实法治基础，着力建构多层次、宽领域的法治税务建设工作格局，不断推动区局依法行政各项工作上水平、上台阶。

一是以组织整合，营造“法治氛围”。从组织资源和功能的维度，积极优化基层党组织和人才队伍资源配置。切实强化对法治税务建设工作的领导，区局党委定期听取依法行政工作汇报,专题研究部署法治建设重点工作。不断优化部门法律人才配置，畅通法制人才交流渠道，健全税收法治培训长效机制。充分发挥基层党组织战斗堡垒作用，党员干部带头遵法学法守法用法，提升依法行政能力，强化法治建设感召力。

二是以制度整合，厚植“法治土壤”。围绕法治税务创建工作，建立健全了税法学习机制、普法责任制、涉税纠纷调解制、税收执法监督等系列工作制度。同时，高度重视各类制度整合集成，定期组织相关职能部门依据统一协调、衔接配套的原则对各项法治创建制度进行系统梳理和优化整合，逐步建立起“制定、执行、考评、调整”闭环控制的制度管理体系，促使内控管理更加严密、执法流程更加规范，实现法治机制由碎片化走向体系化，发挥制度的整体效能。

三是以权责整合，优化“法治清单”。以权力清单建构作为区局法治建设的重要抓手，一方面“全面清权”，对照税收法律法规逐条理清税收权责规定，摸清权力家底，确保“法无授权不可为，法定职责必须为”；另一方面“切实减权”，深入贯彻放管服改革简政放权精神，依照上级要求减少取消税务行政审批事项，依法削减不合理、不必要的审批步骤；同时“严格治权”，按照规定的格式和体例优化整合形成权力清单，编制权力运行流程图，建立完善事中、事后监管。

四是以信息整合，打磨“法治利器”。积极推行“互联网+法治宣传”，整合微博、微信等互联网传媒渠道广泛开展即时性法治宣传教育，通过创新载体、丰富形式，推进基层法治文化培育。以信息化手段为支撑,提升税收执法效能。加强对执法监督、行政公开各平台功能的学习应用，及时录入行政处罚、两法斜街、执法计划等信息。强化横向联动，打通“信息孤岛”。联合区直相关单位、各街道办等部门建立信息共享平台，打造联动响应、齐抓共管的综合治税生态。

五是以服务整合，彰显“法治功效”。以法治和创新精神建构纳税服务新常态，不断整合优质服务资源，扎实推进税收现代化建设，全力优化税收营商环境。始终坚持依法服务，严格落实权责清单，充分保障纳税人合法权益，建立了以纳税服务人员为主体，吸收专、兼职律师参与的法律顾问团队，提供税法咨询、政策辅导、行政复议等集成服务。同时，积极探索协作服务、委托服务、志愿服务等方式，形成税务机关法定服务和社会组织自我服务结合的纳税服务新机制，努力提升纳税人的获得感。

(责编：白宇)