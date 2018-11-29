鹰潭市月湖区税务局多措并举开展警示教育

人民网讯（通讯员 闫丽娜）“现在除了每月的集中学习，每天手机微信都能收到区局纪检组结合实际，精心挑选的专题警示教育课程，还有剖析点评，内容很丰富，形式也新颖，贴近基层实际，更能警醒干部。”鹰潭市月湖区税务局一名基层干部如是说。

近期，鹰潭市月湖区税务局立足“两个责任”落实，着力强化政治生态建设，通过开展多形式多层级的“四类”警示教育活动，提高了教育的针对性和实效性，使警示教育入脑入心，提升了区局干部职工的政治意识和纪律意识，进一步增强了“不敢腐”的震慑力，转变了工作作风，树立了新机构的新形象。

一是会前集中教育。依托每月党员主题活动日、局务会、月度绩效讲评会等形式，将有关文件、通报精神和有关纪律规矩要求作为会前首要学习任务。特别是对“四个意识”、“四个自信”、八项规定精神实施细则、新修订的《纪律处分条例》、机构改革期间的“六项纪律”等内容组织了专题学习40余次，进一步提升了党员干部党性修养，强化了干部职工遵规守纪意识。

二是网络“线上”教育。借鉴“互联网+”的思维和方式，借力“微信”精炼、即时的特点，开设指尖上的廉政“微课堂”，以每日更新的频率，将文件通报、案例剖析、廉文共赏、家风传承等内容作为课堂学习内容，并结合实际在线点评、剖析和讨论，使干部职工在8小时内外随时随处得到预防提醒。形式上干部职工喜闻乐见，教育效果上自然相辅相成。

三是案例剖析教育。领导干部带头上党课、写心得、谈体会，做到率先垂范作榜样。区局主要领导、纪检组长分别上廉政党课，结合案例谈感悟、做剖析，结合工作实际提出纪律要求。围绕上级通报的典型案例，开展“以案促改”专项活动，对重点对象开展提醒谈话，做到举一反三、引以为戒、整肃立规。

截止目前，该局通过多种形式学习各类案例、通报60余次，开展现场教学3场次。

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