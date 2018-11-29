济南维管处聊城维管段正式接管北京局管内邯济铁路信号专业

人民网讯（通讯员 罗晓威）10月31日，济南维管处聊城维管段与邯济公司信号专业交接会在聊城段肥乡信号工区、馆陶信号工区有序召开。
聊城维管段接管的邯济线信号专业，包含冠县、馆陶、大名、广平、肥乡、河沙镇6个车站，1个中继站，共计124.536正线公里，设备包含119组道岔，352架信号机，站内25HZ相敏轨道电路162个，区间2000R轨道电路175个。
此次交接标志着济南维管处聊城维管段正式接管北京局管内邯济铁路信号专业，也标志着济南维管处在开拓综合维管方面有了新的突破，是济南维管处由单一专业向综合维管模式转变的重要探索。
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