网络短视频最热县域景点三成位于贫困县 四大举措助力造血式文旅扶贫

原标题：“山里DOU是好风光” 抖音助力文旅扶贫

“抖音正在成为文旅扶贫的新抓手。我们希望，抖音能让山里的好风光变成世界的好风光。”11月29日，在四川省甘孜州稻城县，字节跳动扶贫总经理杨洁宣布，正式启动“山里DOU是好风光”项目，将以抖音为主要平台，助力更多贫困地区文旅扶贫。

“山里DOU是好风光”项目将为拥有美好风景的贫困县，综合提供流量倾斜、产品扶持、人才培训、站内认证等全套方案，帮助更多贫困县打造文旅产业名片。

四川省文化和旅游厅二级巡视员吕志军，甘孜州人大常委会党组成员、副主任王成康，稻城县委副书记、县长樊玉良也出席了本次发布会，并发表致辞。吕志军表示，“山里DOU是好风光”文旅扶贫项目是将贫困地区旅游产品推向市场的一个重要平台，也是一项助推旅游扶贫的创新举措和有益尝试。

抖音最热县域景点三成位于贫困县

随着宽带提速降费和大屏手机的普及，短视频时代，贫困地区推广自身文旅产业的门槛，正在迅速降低。而抖音的全屏、高清和音乐元素，又特别适合壮丽风景的传播。杨洁认为，这使得抖音有机会推动贫困地区的文旅产业发展，为它们创造更大的价值。这也是字节跳动扶贫启动“山里DOU是好风光”项目的原因。

相关数据也在印证这一判断。据《抖音县域景点数据报告》显示：抖音最热门的一百个县域景点中，约三成位于贫困县；抖音上最热门的十个县，有四个是贫困县，包括凤凰县、稻城县、栾川县和永和县；抖音十强县域景点中，有五个景点位于贫困县，包括永和黄河蛇曲国家地质公园、上山庄花海、五色海、张家界大峡谷玻璃桥和牛奶海。

这次发布会的举办地——同属于贫困县的稻城县，就已经感受到了抖音带来的改变。稻城县政府发布的旅游数据显示，2018年上半年，稻城县接待国内外游客约70万人次，同比增长超过55%。稻城亚丁景区管理局局长王强表示，抖音对稻城景区旅游起到了较大的拉动作用，很多游客都因为抖音慕名而来。

此前，字节跳动扶贫和抖音团队已经在文旅扶贫方面做了一些尝试。今年8月，字节跳动扶贫为国家级贫困县山西省永和县设计了当地旅游推广方案，帮助当地特色景点乾坤湾设计了新的品牌“乾坤夕照”。相关挑战赛在抖音平台上获得超过1000万人点赞，拉动十一期间游客增长两倍。

四大举措助力造血式文旅扶贫

杨洁表示，“山里DOU是好风光”项目将贯彻造血式扶贫、带动式扶贫和精准式扶贫的理念，具体从流量倾斜、人才培训、产品扶持和抖音认证等四方面入手。

首先，字节跳动扶贫和抖音团队将为贫困地区免费提供定制文旅推广方案，组织专业内容团队去当地采风，生产专业、优质内容，并设置挑战赛等，加大对优质景点的流量倾斜，助推当地完成全国知名度的冷启动。

与此同时，抖音小店和地理位置信息等产品功能，可以帮助贫困地区挖掘有潜力的吃喝玩乐设施，促进当地文旅产业长期发展。这些产品功能，除了丰富视频本身的信息，也能有效带动相关店铺的收入增长。

今年9月，字节跳动扶贫与国家级贫困县河南省栾川县合作，引发219万人在抖音上讨论栾川的美景，并带火当地的特色扶贫项目“拨云妈妈面”。一条带有店铺相关信息的抖音短视频点赞超过10万，不少县城周边的居民，因为刷到了这条视频，赶来村子里的面店。十一期间，农家面馆“山顶人家”每天一到饭点就爆满，要忙到下午三四点才能休息，7天的营收超过两万元。

“山里DOU是好风光”项目还与中国人民大学新闻学院达成合作。双方将联合为扶贫达人提供综合课程培训，使他们掌握内容创作、电子商务、品牌管理等全方位技能。此外，入选项目的贫困地区将获得“抖音美好打卡地”认证。

“山里DOU是好风光”，是字节跳动扶贫于今年7月份提出的“金稻穗计划”的延续。至此，“金稻穗计划”的图景已变得十分清晰：一方面，是以今日头条为主要平台的“山货上头条”项目，助力全国山货走出农村；另一方面，是以抖音为主要平台的“山里DOU是好风光”项目，助力贫困县文旅扶贫。

大会还公布了“三农合伙人”计划的最新进展。国家“十三五”规划专家咨询委员会委员汪向东，中国摄影家协会主席李舸，杨凌农业高新技术产业示范区，以及三位今日头条三农创作者“南方小蓉”、“小六搞野”和“型男行走乡村”成为新一批“三农合伙人”。

(责编：冯粒、袁勃)