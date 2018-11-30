“远看像要饭的，近看像捡炭的，仔细一看是机务段的。”见面会上，高铁司机陈承仪用当年的一句顺口溜描述蒸汽机车的工作环境，逗乐了现场记者。从最初满身油污到如今西装革履驾驶“复兴号”，1993年以来，这位“火车迷”将蒸汽、内燃、电力、动车、高铁列车都体验了一遍。
高铁司机是怎样炼成的？每名高铁司机都要经过普速列车的副司机、司机、动车司机、高铁司机的层层选拔和考试，累计驾驶里程超过20万公里。
高铁司机面临最大的挑战便是平稳操纵。“极致的平稳操纵可以让旅客感觉不到车动车停，甚至连一杯水都不会晃动。”陈承仪说，要做到这一点，每种车型与操纵相关的上万个记忆点，都需要非常了解。
“有次试验，经过一个大坡道时，提手柄慢一拍，时速比规定低了2公里，差这么一点点，这趟列车前面试验的数据全部失效，必须返回始发站重新出发。”凭着不服输的劲儿，陈承仪随身携带笔记本，总结了一套“动车组平稳操纵法”。如今的他被称为“高铁试跑员”，还担当了福建省第一趟“复兴号”列车的值乘任务。
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