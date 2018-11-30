飞鹤：自主创新推动乳业升级（庆祝改革开放40年·百城百县百企调研行）

在黑龙江省齐齐哈尔市甘南县的一家牧场，每日都在上演“对牛弹琴”的一幕：悠扬的钢琴曲，飘荡在面积近万平方米的全封闭真空挤奶厅，上百头奶牛“享受”着恒温恒湿、宽敞明亮的“工作室”，饮用着苏打水，耳朵上挂着自己的“专属身份证”。

这家牧场属于飞鹤乳业公司。自1962年成立以来，飞鹤一直在做一件事：努力研发出一罐“更适合”中国宝宝体质特点和需求的好奶粉。

“每次挤奶，头三把奶不要，一来避免感染，二来检查奶水质量，每天因此弃掉的牛奶有30多公斤。”飞鹤甘南牧场的挤奶工赵艳春对记者说，这样的“浪费”，是她5年前来到企业之后始终严格遵从的规则。

驱车不到半小时，记者从牧场来到工厂。透过玻璃可以看到，工人们身着白色连体服正在有序工作。“这是为了防止毛发脱落影响奶粉品质，在牛奶成粉之前，整个过程都是封闭的。”工厂包装车间主管陈浩说。

每天早晨7点，第一批奶牛从牛舍走向挤奶厅，经过验奶、药浴、擦干、挤奶、药浴等步骤后，热乎乎的新鲜牛奶直接被采集进银色的真空管道，在10分钟内被降至4摄氏度存进贮奶罐，紧接着，经严格消毒的全封闭低温安全运输车驶向奶粉加工车间，全程不超过2小时。

在国企改革的浪潮中，1998年，飞鹤人开始二次创业。那时飞鹤乳业公司董事长冷友斌就明确提出：“得奶源者得天下，必须将奶产品的安全阀控制在自己的手里。”世界上奶牛饲养和乳品加工的企业和饲养地，大都分布在北纬47度。在这条黄金奶源带上，飞鹤乳业打造了一条完整的全产业链：从牧场奶牛产的原奶，到消费者餐桌上的罐装奶粉，实现了从源头牧草种植、规模化奶牛饲养，到生产加工、物流仓储，乃至售后服务各环节的全程可控。

从原料到成品，24小时的全程跟踪监测，25道检验程序，411项次检验。“这数字，可是我们的生命线，飞鹤乳业目前一直保持着56年安全生产纪录。”飞鹤乳业质量部专员王亚彪介绍，通过每罐奶粉底部的二维码和追溯码，从饲草到奶牛，从入厂加工到产品物流，全程透明，能查到产品的18项信息。目前已经覆盖到全国10万家终端门店，把最新鲜的奶粉更快送到孩子的奶瓶里。

“消费者需求是旺盛的，关键在于供给水平的优化提升。”冷友斌说，民族乳企要不断提升科技研发水平，在差异化上做出更多、更优质的产品。同时，在互联网时代，要与消费者心贴心，才能让消费者了解和信任国产奶粉。

改革开放40年来，我国坚定不移走中国特色自主创新之路，中国乳业升级同样离不开创新的力量。

长期以来，国内不少消费者都存在认识误区：价格昂贵的进口奶粉才是适合孩子的好奶粉。“奶粉的选择不能崇洋。”儿科专家蒋竞雄提示，其实母乳才是最好、最天然的，也是婴幼儿奶粉的黄金标准。正是基于对母乳数据的大量研究和对中国宝宝体质特点的挖掘，2011年，飞鹤根据中国母乳的“黄金标准”实施产品研发，在奶粉配方中引入OPO结构脂，推出了以“星飞帆”为代表的母乳化高端配方奶粉。

“目前我国乳制品中部分原料仍需依赖进口，导致价格、质量受制于人。飞鹤有责任和信心提升自主创新能力，逐步攻克进口依赖，实现乳业的高质量发展。”飞鹤乳业技术研发总监蒋士龙说。

目前，飞鹤拥有8个紧密合作专属牧场（其中1个在建），奶牛存栏6.3万余头，1家产业链前端专属农业公司，饲草种植面积30万亩。全产业链模式不仅让飞鹤具备了不畏冲击、逆势前行的能力，而且依托全产业链发展模式建立了全程可追溯体系，飞鹤的精细化管理、内部控制水平也得到提升，企业综合竞争力进一步提高，实现了产业升级。

在成长过程中，飞鹤建立了农民和乳品企业之间稳定的利益联结机制，推进形成风险共担、利益共享的格局，增加了农民收入，使县域经济有了发展后劲。“克东去年7亿元的税收中，6亿元来自飞鹤，目前飞鹤在克东建成万头牧场3座。”克东县委负责人说。通过全产业链带动，飞鹤的农、牧、工全产业链已为所在地提供了就业岗位3400个。

冷友斌说：“婴幼儿奶粉是良心的事业，守住中国宝宝口粮是乳业人和民族乳企的共同使命。”

《 人民日报 》（ 2018年11月30日 10 版）

(责编：袁勃)