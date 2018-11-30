新动能指数：一个新视角（锐财经）

近日，国家统计局统计科学研究所采用定基指数方法，初步测算了2015—2017年中国经济发展新动能指数。数据显示，2015—2017年，中国经济发展新动能指数分别为123.5、156.7、210.1，分别比上年增长23.5%、26.9%和34.1%，呈逐年加速之势。在经济转型升级时期，新动能指数以更加直观有效的方式呈现产业形态及经济增长动力的变化，为观察中国经济真实情况提供了一个新视角。

推动高质量发展

“经济发展新动能指数”就是利用新产业、新业态、新商业模式等活动的基础数据构建而成的复合指数，用来反映经济新动能发展趋势和进程。目前新动能指数包括五个分类指数，即网络经济指数、经济活力指数、创新驱动指数、转型升级指数、知识能力指数。国家统计局统计科学研究所所长万东华介绍，“新动能指数”逐年攀升，表明我国经济发展新动能加速发展壮大，经济活力进一步释放，成为缓解经济下行压力，推动高质量发展的重要动力。

随着智能终端的普及以及固定宽带和移动网络的不断提速，网络经济对经济发展的推动作用进一步凸显。2017年，网络经济指数高达362.1，对经济发展新动能指数的贡献为34.5%。随着“大众创业、万众创新”广泛开展，经济发展新活力被大大激发。2017年，经济活力指数为284.3，比上年增长38.4%，对总指数的贡献率为27.1%。

随着供给侧结构性改革的不断深化，企业创新发展和提质增效加快见效，产业结构持续优化升级。2017年，转型升级指数为132.3，比上年增长6.4%，对总指数的贡献率为12.6%。其中，规模以上工业战略性新兴产业增加值、高技术制造业增加值、高技术产品出口额、新兴服务业实现营业收入等反映新经济的指标都比相应的传统综合类指标表现抢眼。

新旧动能有序转换

分析人士普遍认为，尽管反映2018年新动能情况的数据还要有一段时间才能出炉，但新动能指数对于反映新旧动能转换却有着很重要的意义。中国传统动力高速扩张期逐渐过去，新动能正成为支撑中国经济长期向好不可忽视的力量。

“无论是网络经济，还是新登记市场主体数量；无论是战略性新兴产业和高技术制造业，还是新兴服务业，经济发展新动能指数所关注的角度无疑与中国经济深层次的技术进步、结构调整密切相关。目前发布的指数，也印证了新动能持续增长的现实。”国务院发展研究中心宏观经济研究部研究员张立群在接受本报记者采访时说。

从2018年的情况看，中国各地新动能正在加速培育。在广东，雪松控股集团充分利用自身在大宗商品领域的客户基础和行业经验，积极建设大宗商品闭环供应链平台，深度服务垂直产业链中的各个环节，构筑集上下游企业、仓储、物流、资讯、期货于一体的大宗商品闭环解决方案；在内蒙古，乌兰察布市围绕大数据、大物流、大旅游、新材料、新能源等新经济发展方向进行针对性招商，吸引了华为、苹果、优刻得、百度、阿里巴巴等一批知名企业入驻，夯实了高质量发展的基础……不论东部沿海还是中西部，新旧动力正在有序转换。

政策制定更精准

“新动能指数之所以值得关注，是因为其能够更好地反映出中国经济自身的结构性变化，而且还反映出了中国经济发展理念和思路的转变。”张立群说，一方面，新动能指数可以及时反映前一个阶段改革、创新、开放等方面政策的落实效果；另一方面，也将为下一步的政策完善提供重要的方向指引和决策参考。

在实践中，各领域经济政策也纷纷向呵护新动能、培育新动能看齐。例如，国家发改委、商务部积极推动缩小负面清单长度，不断地提升市场准入政策的透明度和清单使用的便捷性，营造更好的营商环境；银保监会改革完善金融机构监管考核和激励约束机制，鼓励金融机构把业绩考核与支持民营经济挂钩；证监会指导上交所针对创新企业的特点，鼓励中小投资者通过公募基金等方式参与科创板投资，分享创新企业发展成果。

中国人民大学副校长刘元春表示，下一步仍应进一步深化改革，为新动能的加速成长创造更有利的市场条件，使其更好地形成自我循环、自我造血的良性运转机制。

“未来，新动能指数应该进一步考虑传统产业自身改造升级的情况，更全面地反映实体经济中‘新’的成分。同时，也可以将增长、就业、收入等综合性强、认知度高的指标和维度纳入其中，使之更好地反映新产业、新业态、新商业模式对经济增长和人民生活水平的提高作用。”张立群建议。

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