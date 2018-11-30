中国成为拉美第二大贸易伙伴国

据新华社北京11月29日电 （记者于佳欣）记者29日从商务部获悉，近年来，中国与拉美和加勒比国家经贸与投资合作发展迅速，目前，中国已成为拉美第二大贸易伙伴国，拉美成为仅次于亚洲的中国海外投资第二大目的地。

据介绍，2017年，中国与拉美和加勒比国家双边贸易额达到2578亿美元，同比增长18.8%；今年1-9月，双边贸易额同比增长20%，达到2286亿美元；2017年，中国企业在拉美地区直接投资存量达到3870亿美元，累计签订工程承包合同额1642亿美元，完成营业额1129亿美元。

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