原标题：鲍威尔发声 美联储会暂停加息吗？

美联储主席鲍威尔在纽约经济俱乐部的午餐会上发表讲话，认为目前的利率“略低于”中性区间。市场人士普遍认为，这是美联储在为逐渐放缓直至停止加息做铺垫，受此影响，美国三大股指全线跳涨。业内人士认为若美联储加息提前结束，中国央行降息的可能性相应增加。

北京时间11月29日凌晨，美联储主席鲍威尔在纽约经济俱乐部的午餐会上发表讲话表示，他和其他美联储货币政策委员会FOMC决策者都认为，美国经济前景稳固，利率“略低于”中性利率水平区间。这一表态与他一个月前的表述有明显不同。市场人士普遍认为，这是美联储在为逐渐放缓直至停止加息做铺垫，于是全球股市都像被打了强心针一般全线飘红。

美联储是不是一定会提前结束加息呢？一旦美国不再加息，对中国的股市、债市和人民币汇率会带来哪些影响呢？

市场认为鲍威尔发言会影响美联储加息

值得注意的是，在鲍威尔讲话之前，美国总统特朗普第八次炮轰美联储加息。特朗普在接受媒体采访时表示，美联储的加息正在伤害美国经济。他将美股市场最近的暴跌以及通用汽车的关厂裁员计划都归咎于美联储，直言对鲍威尔继续加息的决定感到“不高兴”。

最近受美国股市下跌、预期经济复苏接近尾声等影响，市场对于美联储本轮加息周期即将结束的预测明显升温。市场特别关注鲍威尔此次公开讲话，并认为此次表态将直接关系到未来美联储加息的步伐。

10月初，鲍威尔曾表示：“要循序渐进地转向中性利率，当前可能距离中性利率还有一段长路”。但鲍威尔此次却称，利率“略低于”中性区间，加息影响可能需一年左右体现，将非常密切地关注未来的经济和金融数据。这与10月初的讲话有着明显不同。

因此，从距离中性利率还有“一段长路”到“略低于”中性利率的描述切换，让市场认为是鲍威尔已暗示美联储本轮加息接近尾声。

布莱克利金融首席投资官评论称，如果下月美联储再加息一次，美国联邦基金利率区间会达到2.25％-2.5％，如果说3％是中性水平，那么2.5％就是略低于3％。市场将此理解为可能还剩两次加息就结束了。虽然这也许是文字游戏，但他认为这就是投资者理解的内容。

受此刺激全球股市大涨

鲍威尔的最新讲话在华尔街引起一片欢呼。受此刺激，周三，美国股市迎来4月份以来最大幅度上涨，道琼斯指数飙升逾600点，三大指数全线上涨超过2%。截至收盘，道指、纳指和标普500涨幅分别高达2.5%、2.95%和2.3%。美股科技股集体大幅反弹，FANNG五大科技股全线收涨，亚马逊、奈飞大涨超6％，苹果涨近4％。

29日早间，亚太股市也纷纷跟涨。日经225指数、东证指数均高开0.8％。韩国首尔综指开盘上涨1.22％。A股股指齐高开。

美元指数则在鲍威尔讲话后出现快速下跌，一度跌至96.68，日内跌幅近0.6％。主要非美货币普遍反弹。欧元兑美元涨0.66%报1.1367，英镑兑美元涨0.64%报1.2824，澳元兑美元涨1.12%报0.7307。人民币同步走强，周三离岸人民币兑美元汇率也大涨超0.2％。

美联储真会提前结束加息吗？

在鲍威尔讲话之前，市场上有关美国经济接近见顶、美联储将放缓加息步伐的声音已经日益增多。

工银国际首席经济学家程实日前接受采访时表示，2018年6月以来，美国经济的短期和长期领先指标明显背离，美国经济增长的拐点已渐行渐近。2019年美国加息进程将呈现“先快后慢”的特征。

中泰证券宏观分析师梁中华也认为美国经济已现疲态，2019年美联储加息或放缓。不管鲍威尔表态是否意味着未来加息会放缓或停止，但近期美国的经济数据已经显示，加息已经产生影响。房地产市场走弱，原油价格下跌拖累采掘业，贸易逆差再创历史新高，均意味着美国经济已经出现疲态。

在市场一片欢呼雀跃之时，也有人发出更显冷静理智的观点。毕竟美联储政策取向的最终决定因素是美国经济。如果美国经济增长放缓，美联储就会有不同的做法。

瑞银财富管理投资总监亚太区经济学家韦辉廉昨天发表的最新报告题目就是《不要过分解读美联储言论》。韦辉廉认为鲍威尔昨天的言论并无新意，市场过度解读他的意思。

根据美联储9月已公开的点阵图，其预期的“长线”利率范围，即2.5%至3.5%。此外，鲍威尔说“股市表现与历史保持一致”，也是被市场过分解读。这一说法是基于事实，并非美联储改变对股市估值的看法。

韦辉廉指出，联邦基金利率期货预期2019年底前，央行只加息两次，每次25个基点。而他的预测是明年底前加息4次，下月加息的机会依然很高。从最近市场波动及经济数据看来，前景风险相当大。

光大宏观昨天最新研报也认为，鲍威尔的讲话意在安抚市场情绪，同时表达对全球经济下行、以及由此带来的金融不稳定的担忧。总体上，美国劳动力市场收紧带来通胀上行风险的逻辑依然成立，美联储加息的大方向未变。当前就认定美联储加息路径发生大幅变化或言之过早。

美联储若结束加息将如何影响中国

倘若美联储提前结束加息，受影响的绝非美国市场，对我国股、债、汇资产来说同样影响巨大。

中信证券明明团队称，倘若美联储加息进程提前结束，制约中国央行降息的最大约束将缓解，降息的可能性相应增加。明明团队还认为，目前国债与MLF利差缩窄、M1-M2负剪刀差维持、实际贷款利率仍在高位、社融-M2仍在恶化，降息的必要性本身也在上升，不排除在明年较早时点推出的可能性。

国盛证券熊园也认为，考虑到内外部环境发生变化，7月底以来我国货币目标已经逐步调整优化为稳就业、稳增长和守住不发生系统性风险的底线。明年美联储加息放缓，欧、日央行紧缩也趋于谨慎，无疑将为我国货币政策提供更大的腾挪空间。

美联储提前结束加息受益最直接的可能还是人民币汇率。今年以来美元指数上行是导致人民币兑美元明显贬值的主要原因，而美元指数上行很大程度上依赖美联储持续加息、缩表。

如果这一进程放缓甚至终止，已处于高位的美元指数将面临很大的下行压力，人民币对美元贬值压力也将在很大程度上得到缓解。华泰证券李超团队认为，美元指数将出现下行，人民币贬值压力也将逐步缓解，预计明年人民币汇率升值至6.8。

对股市而言，倘若汇率贬值压力得到缓解，叠加A股低估值优势和长期成长前景，外资流入步伐有望更加坚定，美股的企稳反弹也将为A股继续筑底反弹创造更好的外部环境。海通证券荀玉根团队最新报告指出，在美元指数回落阶段，新兴市场表现更强，而当前A股在国际上的估值优势显著。

债市方面，不少市场机构认为，美联储放缓加息，意味着美债利率也接近见顶，并可能出现下行修正，中美利差的倒挂问题有望通过美债利率的主动下行得到缓解。相应的，当前我国债券牛市面临的利差约束也有望减轻。因此，美联储放缓加息，对于我国股债市场而言，都构成一定的利好。

中行国际金融研究所前日最新发布的《2019年经济金融展望报告》也认为，人民币兑美元汇率在明年将呈现稳中趋贬的态势，单边大幅贬值的空间不大，跨境资本流动会保持基本稳定。

经过长时间震荡下行后，当前A股底部已现，明年大概率呈现前平后高的走势；但应注意的是，美股经历了多年牛市后存在回调空间，可能引发全球股市波动共振，是对A股独立性的一大考验。

文/本报记者 程婕

(责编：袁勃)