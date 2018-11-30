原标题：我国将建立更加有效的 区域协调发展新机制

29日，中共中央、国务院发布关于建立更加有效的区域协调发展新机制的意见，意见提出，我国将以“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设等重大战略为引领，以西部、东北、中部、东部四大板块为基础，促进区域间相互融通补充。

国家发改委城市和小城镇改革发展中心专家彭复兴表示，区域协调发展战略是国家重大战略，目前区域发展存在不平衡不充分等问题，这是出台区域协调发展新机制的主要原因。他认为，区域发展将以缩小区域发展差距、实现基本公共服务均等化、基础设施通达程度均衡、人民基本生活保障水平大体相当为目标。

“其中一项着力点便是通过重点中心城市引领，推动国家重大区域战略、区域板块融合发展，促进区域间相互融通补充。”彭复兴说。

意见明确，以“一带一路”建设助推沿海、内陆、沿边地区协同开放，以国际经济合作走廊为主骨架加强重大基础设施互联互通，构建统筹国内国际、协调国内东中西和南北方的区域发展新格局。以疏解北京非首都功能为“牛鼻子”推动京津冀协同发展，调整区域经济结构和空间结构，推动河北雄安新区和北京城市副中心建设，探索超大城市、特大城市等人口经济密集地区有序疏解功能、有效治理“大城市病”的优化开发模式。充分发挥长江经济带横跨东中西三大板块的区位优势，以共抓大保护、不搞大开发为导向，以生态优先、绿色发展为引领，依托长江黄金水道，推动长江上中下游地区协调发展和沿江地区高质量发展。

值得一提的是，意见提出，建立以中心城市引领城市群发展、城市群带动区域发展新模式。以北京、天津为中心引领京津冀城市群发展，带动环渤海地区协同发展。以上海为中心引领长三角城市群发展，带动长江经济带发展。以香港、澳门、广州、深圳为中心引领粤港澳大湾区建设，带动珠江－西江经济带创新绿色发展。以重庆、成都、武汉、郑州、西安等为中心，引领成渝、长江中游、中原、关中平原等城市群发展。加强“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设等重大战略的协调对接，推动各区域合作联动。

同时，推进海南全面深化改革开放，着力推动自由贸易试验区建设，探索建设中国特色自由贸易港。

此外，意见还指出，将推动东部沿海等发达地区改革创新，支持中西部条件较好地区加快发展。坚持“输血”和“造血”相结合，推动欠发达地区加快发展。建立健全长效普惠性的扶持机制和精准有效的差别化支持机制，加快补齐基础设施、公共服务、生态环境、产业发展等短板，打赢精准脱贫攻坚战，确保革命老区、民族地区、边疆地区、贫困地区与全国同步实现全面建成小康社会。

(责编：朱江、仝宗莉)