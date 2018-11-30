原标题：三个国家“示范区”建设初显亮点

《经济参考报》记者调研了解到，根据国家部署，太原、桂林、深圳等三个城市的国家可持续发展议程创新示范区建设正在稳步推进，并在相关重点领域和项目上初步显现亮点。

今年上半年，国务院分别批复同意山西太原、广西桂林、广东深圳建设国家可持续发展议程创新示范区。批复对三个城市的可持续发展提出了不同的定位和要求，深圳、桂林、太原分别以创新引领超大型城市可持续发展、景观资源可持续利用、资源型城市转型升级为主题，建设国家可持续发展议程创新示范区。

科技部有关负责人表示，三个城市作为首批示范区，既体现了我国东中西不同地域布局的代表性，也体现了可持续发展不同阶段和面临的不同类型问题的代表性。他说，“国务院要求三个城市统筹各类创新资源，深化体制机制改革，探索适用技术路线和系统解决方案，形成可操作、可复制、可推广的有效模式，为落实2030年可持续发展议程提供实践经验。”

记者在采访中注意到，桂林、深圳、太原三个城市都立足实际，明确和突出了建设国家可持续发展议程创新示范区的问题导向。桂林市将针对喀斯特石漠化地区生态修复和环境保护等问题，统筹各类创新资源，深化体制机制创新，坚持项目带动，实现生态环境与绿色产业协调发展，把桂林建设成为自然环境优美、生态产业发达、人与自然和谐相处、百姓殷实安康的可持续发展样板城市，为中西部多民族、生态脆弱地区实现可持续发展发挥示范效应。

深圳市以创新引领超大型城市可持续发展为主题，重点针对资源环境承载力和社会治理支撑力相对不足等问题，集成应用污水处理、废弃物综合利用、生态修复、人工智能等技术，实施资源高效利用、生态环境治理、健康深圳建设和社会治理现代化等工程，为超大型城市可持续发展发挥示范效应。

太原市以资源型城市升级转型为主题，重点针对水污染与大气污染等问题，集成应用污水处理与水体修复、清洁能源与建筑节能等技术，实施水资源节约和水环境重构、用能方式绿色改造等行动，为全国资源型地区经济转型发展发挥示范效应。

三个城市在建设国家可持续发展议程创新示范区都明确了阶段性的具体建设目标，致力形成可持续发展的模式和经验。目前，桂林市制定出台《桂林市2018年国家可持续发展议程创新示范区建设实施方案》，确定了“生态系统保护与修复”等12项今年重点推进的工作，以及“加强组织领导”等6项保障措施。

记者在桂林调研时了解到，恭城县正在桂林市建设国家可持续发展实验区的基础上，创建国家可持续发展议程创新示范区核心区。（下转第三版）

(责编：朱江、仝宗莉)