原标题：顶层设计助力跨境电商高品质发展

跨境电商零售进口政策靴子落地，《电子商务法》实施也进入倒计时。《经济参考报》记者从正在福建莆田举行的“一带一路”跨境电商国际合作高峰论坛上获悉，我国跨境消费已经形成万亿级的市场，并且还在快速增长。为适应市场需求，各项配套监管措施正在抓紧制定，顶层设计的加快完善有望使中国跨境电商从以往的低品质、灰色不透明转变为注重品质、规范发展。

记者还从与会的跨境电商企业了解到，一系列利好政策的实施，将促进跨境电商商品类目进一步调整和优化，电器、美妆、轻奢等是其接下来重点布局的领域，国内消费者有望收获更多红包。

顶层设计逐渐成型

在消费升级的推动下，我国进口跨境电商市场快速成长，一些问题逐渐暴露，政策上的空白也给行业带来了不确定性。面对这一情况，相关法律法规的制定加快了步伐。

11月21日，国务院常务会议决定，延续和完善跨境电子商务零售进口政策并扩大适用范围，扩大开放更大激发消费潜力；部署推进物流枢纽布局建设，促进提高国民经济运行质量和效率。

在此之前，业内呼吁已久的《电子商务法》于8月31日正式落地。《电子商务法》作为我国电商领域首部综合性法律，聚焦5大电商热点问题，跨境电商便是其中之一。

“《电子商务法》为企业开展跨境电商合作提供了法律保障。”商务部综合司副巡视员杨涛在“一带一路”跨境电商国际合作高峰论坛上表示，近年来中国跨境电商法律制度不断完善，监管体系逐步健全，通关效率、贸易便利化水平也在不断提升。

商务部外贸司副司长张力指出，我国在跨境电商交易、支付、物流、通关、退税、结汇等标准化建设和监管措施方面先行先试，通过制度创新、管理创新、服务创新破解跨境电商发展当中的难题，已经初步形成一套适应跨境电商发展的政策框架。

除了顶层设计的建立，今年以来跨境电商综合实验区也获得了突破性进展。7月13日，国务院常务会议决定推动跨境电商在更大范围发展，再添22个新军，并向中西部和东北地区倾斜。至此，全国共有35个跨境电商综试区。

“一方面，多部委屡次表态支持跨境电商新型业态发展、积极引导跨境电商运营的规范化，近几年在全国各地陆续推出跨境电商综合试验区，并且通过多项政策减少行政干预、优化流程、提升效率；另一方面，跨境支付、国际物流、互联网技术等配套措施构成了跨境电商顺利开展的基础。”中国电子商务研究中心B2B与跨境电商部主任、高级分析师张周平对《经济参考报》记者表示，第三方支付技术的推出大大提升了跨境清算的效率，海外仓、保税仓等多层次物流网络的构建满足了不同消费者的配送需求，这些基础配套的发展成就了跨境电商的高增速。

引导消费回流

商务部数据显示，初步估算，目前我国居民一年去境外购物消费大约2000亿美元，购物清单包括高档商品、日用消费品等。

中国电子商务研究中心《2018年中国进口跨境电商发展报告》显示，预计2018全年中国进口跨境电商交易规模将达到19000亿元，同比增长26.7%；预计到2018年底用户数量将达8800万人。

面对万亿级的跨境消费需求，跨境电商平台发挥了重要作用。首届中国国际进口博览会上的采购数据显示，各大电商平台拟采购金额已超16000亿元人民币。业内人士认为，整合全球商品流通供应链资源的跨境电商平台，在刺激我国居民内需、扩大有效进口等方面扮演着越来越重要的角色。而我国在相关政策方面的加快推进，对这些平台的规范化发展创造了良好条件，也为满足国内市场需求，促进消费回流起到了积极作用。

商务部研究院院长顾学明也认为，中国跨境电商正在从以往的低品质、灰色不透明转变为注重品质、规范发展，进而推动供给侧改革和国内消费的升级。

对外经济贸易大学教授、APEC跨境电商创新发展研究中心主任王健对《经济参考报》记者表示，跨境电商网络零售进口的进一步放开，有助于将更多的海外购物拉回国内，让消费者在国内就能享受到物美价廉的海外产品，适应国内消费升级需要。

天猫国际政府事务负责人王浩洋也表示，随着一系列利好政策的落地，跨境进口电商将有效拉动国人进口消费，引导万亿境外消费服务回流，倒逼国内供给侧改革。

更多消费红利可期

值得注意的是，此次跨境电商零售进口政策还新增63个税目商品，提高单次交易限值和年底交易限值，这给进口电商行业带来了更大的想象空间。另外，政策还明确“今后随居民收入提高相机调增”。

记者从多个跨境电商企业了解到，政策可预期性的加强，给企业吃下了“定心丸”，增强了信心。单次和年度限额的提高，可以满足一部分高金额的消费需求，促进跨境电商商品类目进一步调整和优化。不少企业表示，接下来将重点布局电器、美妆、轻奢等领域，为国内消费者带来更多的红包。

政策会进一步促进包括中西部在内的各大城市跨境电商发展，推动外贸转型和经济发展。同时，也将进一步释放国内消费者对跨境进口商品的采购热情。宁波新东方工贸有限公司总经理朱秋城表示，目前跨境电商最大的痛点就是跨境物流，政策鼓励推动培育跨境电商物流等第三方模式，未来海外仓、目的国本土化等会继续发展。跨境电商领域马上要迎来2019年的《电子商务法》，海淘的用户规模也快速增长，随着国家对于跨境进口的政策红利进一步释放，整个跨境进口会迎来真正的大发展。

“进口跨境电商依靠削减中间环节提高了交易效率，降低了成本，更好迎合了国内消费者对于更高性价比产品的需求，从而发展迅猛，市场规模迅速扩大。”中国电子商务研究中心主任、研究员曹磊对《经济参考报》记者表示，跨境电商零售进口的监管模式和措施将继续完善，对质量的监管和把控也会加强。在跨境电商所引发的全球贸易新趋势下，政府要进行监管创新，仍需要时间继续推行试点，以总结经验，研究出一套更符合全球贸易发展趋势的跨境电商监管制度。

(责编：朱江、赵爽)