财政部发布地方预决算公开度排行榜

29日，财政部在官网发布2017年度地方预决算公开度排行榜，湖南、深圳、天津在36个地区中位列前三。检查结果显示，我国未公开预决算的部门和单位进一步减少，预决算信息公开的完整性、规范性和及时性进一步提升，预决算公开方式方法进一步规范，预决算公开管理工作进一步深化。
不过，检查也发现，部分地方预决算公开仍存在薄弱环节，不少基层预算单位财务管理松懈，会计人员不足或素质不高，导致预算管理和会计核算不规范，存在预算编报不实、多计或少计收支、账账不符、账表不符等问题，造成编制和上报的预决算信息失真，并影响预决算公开信息的质量。
比如，天津市河东区、武清区、宝坻区民政部门存在连续多年虚编预算、虚列支出并将大量预算资金转入账外核算等问题，严重影响资金绩效和安全。深圳市福田区机关事务管理局将公务接待费用列入“食堂餐费”，少公开公务接待费20.35万元。
此外，财政部此次还公布了未公开2017年度预算和2016年度决算的省级、市级、县级部门和单位名单。
财政部监督检查局相关负责人表示，财政部将进一步建立完善地方预决算公开评价长效机制，全面推进地方预决算公开工作再上新台阶。
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