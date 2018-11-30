酸奶含糖量真比可乐高吗？

酸奶中除保留了鲜牛奶的营养成分外，还有人体所必需的多种维生素。1小盒酸奶的含糖量肯定比1罐可乐的含糖量要低。但任何食品的摄入量都要有度，大量食用酸奶，也会造成热量超标。建议挑选含糖量低的原味酸奶

近日，网络上流传着一篇文章，题为《美国科学家公布真相！原来酸奶就是披着健康外衣的狼！》。文中说：“不管是含糖量还是碳水化合物，1盒酸奶都超过2罐可乐！” “酸奶的益处，并不像市面上宣称的那样有着减肥、助消化等效果”。对喜欢喝酸奶的消费者来说，这些观点引起不少担心。

酸奶含糖量真的比可乐高吗？这是没有依据的。以北京市场上常见的三元酸奶为例，从配料表看， 1小盒三元酸奶是100克，碳水化合物含量是10.8克；而1罐可乐的规格是200毫升，营养成分表里显示“每100毫升的碳水化合物含量是10.6克”。也就是说，1罐可乐的含糖量肯定比1小盒酸奶的含糖量要高，更别说2罐可乐了。

重庆市中医院临床营养科主管营养师邓鑫介绍，酸奶中除保留了鲜牛奶的营养成分外，在发酵过程中乳酸菌还可以产生人体营养所必需的多种维生素。长期食用酸奶，可改善乳糖不耐受症状，有助于缓解便秘，辅助根除幽门螺杆菌。这些益处，都是经过中国营养学会认证的。

邓鑫说，市面上的酸奶有酸乳和发酵乳之分，酸乳只有嗜热链球菌和保加利亚乳杆菌2种菌发酵，发酵乳是加入了3种及3种以上的益生菌发酵，两者之间的营养价值并没有太大差别。此外，还有一种乳酸菌饮料，其蛋白质含量低，一般只有1%。酸奶的蛋白质含量不低于2.3%，并且含有钙以及其他营养物质，这都是乳酸菌饮料无法取代的。不过，乳酸菌饮料在益生菌数量上占了优势，消化不好又不爱喝酸奶的朋友可以选择乳酸菌饮料。

当然，任何食品的摄入量都要有度。有爱美的女士为了减肥，愿意喝酸奶而不吃饭，但酸奶的减肥作用不能夸大。因为酸奶也有热量，大量食用也会造成热量超标。酸奶能量高，因为酸奶中除了有糖，也有脂肪、蛋白质等营养成分。

专家建议，在超市买的酸奶，应当注意看一下配料表，一般在配料表的第一项是生牛乳，第二项就是白砂糖。购买酸奶的时候，注意挑选含糖量低的原味酸奶。

《 人民日报 》（ 2018年11月30日 18 版）

(责编：赵爽、杨曦)