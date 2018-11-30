不久前，中共中央政治局就人工智能发展现状和趋势举行第九次集体学习。习近平总书记在主持学习时强调，人工智能是引领这一轮科技革命和产业变革的战略性技术，具有溢出带动性很强的“头雁”效应。加快发展新一代人工智能是我们赢得全球科技竞争主动权的重要战略抓手，是推动我国科技跨越发展、产业优化升级、生产力整体跃升的重要战略资源。

人工智能为何如此重要？如何开展研发、夯实新一代人工智能发展的基础？怎样加强人工智能和产业发展融合、为高质量发展提供新动能？如何加强人工智能同保障和改善民生的结合，推动人工智能在人们日常工作、学习、生活中的深度运用？围绕这些问题，本报记者采访了业内人士和相关专家，今天起推出“透视新一代人工智能”系列报道，敬请关注。

——编 者

核心阅读

如果说以蒸汽技术驱动的第一次工业革命延伸了人的肢体，拓展了人类的力量，那么，以新一代人工智能技术为驱动的新一轮科技革命和产业变革将拓展人类的智能，极大提升人类智力所能创造的价值

目前人工智能开始进入爆发式增长的红利期。中国应抓住机遇，加快人工智能布局、收获人工智能红利，并力争成为人工智能发展的引领者

阿尔法狗战胜世界顶级围棋高手，写稿机器人正式上岗……近年来，人工智能技术频频亮相，成为炙手可热的全球科技新宠。

发展人工智能，世界各国纷纷布局： 2016年5月，美国成立了机器学习与人工智能分委会，专门负责跨部门协调人工智能的研究与发展工作；日本政府和企业界都将人工智能作为新一轮科技革命和产业变革的核心技术之一，并在国家层面建立了相对完整的研发促进机制；2017年3月，法国经济部与教研部发布《人工智能战略》，旨在把人工智能纳入原有创新战略与举措中，谋划未来发展……

对于人工智能，我国同样高度重视。2017年，先后发布了《新一代人工智能发展规划》和《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018—2020年）》。

人工智能为何这么火？它对未来的经济社会发展将产生怎样的影响？对于中国来说，人工智能又意味着什么？

一项战略性技术

对各行各业的带动和影响更为深刻，具有“头雁”效应

经过60多年的发展积累，人工智能已走出实验室，正深刻地改变着人类的生产生活。

“过去10多年来，在以深度学习为代表的算法突破和以大数据为代表的信息环境完善助力下，人工智能进入实用阶段，能够更有效地解决多类复杂的问题，比历史上任何一个时期都更接近于人类智能水平，甚至在某些方面超越人类。”北京大学计算机科学技术系主任黄铁军说。

18世纪中叶以来，先后发生了三次工业革命，如今正在迎来新一轮科技革命和产业变革。如果说以蒸汽技术驱动的第一次工业革命延伸了人的肢体，拓展了人类的力量。那么，以新一代人工智能技术为驱动的新一轮科技革命和产业变革将拓展人类的智能，极大提升人类智力所能创造的价值。

“人工智能技术是一种通用技术，在人类社会各领域都能应用。预计未来智能程度还将不断提高，对各行业的带动和影响更为深刻，这是其他技术难以比肩的。”黄铁军说。

人工智能能够赋予机器理解能力。

基于传统的计算方式，机器只能按照预先编写的程序处理信息，一旦出现没有预设的情况，或者需要结合大量上下文的判断，机器就无能为力了。而人工智能能够赋予机器具有理解力的“大脑”，让机器能够解读文字、数据所包含的“语义”，通过自学的方式获得判断的规则。

今年10月，在机器阅读理解顶级水平测试SQuAD1.1中，谷歌人工智能团队创造的BERT模型在全部两个衡量指标上全面超越人类，将机器理解人类语言的能力又往前推进了一大步。

人工智能能够赋予机器感知能力。

在人工智能应用之前，所有的机器都没有感知能力，更没有交流能力。人工智能为机器赋予了视觉、听觉和触觉，使其能够感知周围环境，并与人类交流沟通。

人工智能能够赋予机器自主运动能力。

具有自主运动能力的机器能够在极短时间内完成多种感知信息处理、决策、指挥运动部件等任务，完成与环境的交互。

目前无人驾驶汽车是自主运动机器创新的热点。美国Waymo公司已经完成了1287万公里的公路测试，距离推出实用产品已为期不远；百度公司与一汽红旗合作，计划于2020年大批量投放L4级别自动驾驶汽车开展运营。

“人工智能通过为相关传统领域‘赋能’，使其实现重大技术革新和产品升级，溢出带动性很强，是一项具有‘头雁’效应的战略性技术。” 中科院院士谭铁牛说。

一种重要战略资源

推动产业优化升级、生产力整体跃升

新一代人工智能技术的不断发展，使它迅速广泛地被产业界认可和接受，应用到各行各业中，为经济社会发展注入了新的强大动力：2016年9月咨询公司埃森哲发布的报告指出，通过应用人工智能技术，到2035年，美、日、英等12个发达国家年经济增长率平均可翻一番；2018年麦肯锡发布的研究报告则表示，到2030年，人工智能新增经济规模将达13万亿美元，其对全球经济增长的贡献可与其他变革性技术如蒸汽机相媲美。

人工智能能够创造一种新的“虚拟劳动力”，从而更有效率地完成现有工作。

当前在中国，“虚拟劳动力”已经开始代替许多单一重复的工作。金融机构、运营商、银行、电商等都开始使用虚拟客服取代人工客服。

人工智能能够提高现有劳动力和实物资本的能力，更大规模地实现自动化。

微波炉的型号编码、冰箱侧身的标签，它们的质量检测是生产线中最费人工的地方。而现在，英特尔公司的人工智能专家发明了一套工业视觉检测云就能很轻松地完成这项工作，并且速度远胜于人工。

人工智能还能够促进创新，改进现有的产品和服务，甚至创造全新的产品和服务。

以制造业为例，人工智能能够捕捉并分析来自制造流程各个环节的数据，由此改进生产作业，实时作出控制决策。

此外，人工智能在交通、医疗等领域的应用，极大提高了服务精准化水平，全面提升百姓生活品质，让生活更加便利。

以药物研发为例，2015年美国硅谷公司Atomwise基于现有的候选药物，应用人工智能算法，在不到一天时间内就成功寻找出能控制埃博拉病毒的两种候选药物。

人工智能技术给中国提供了一个弯道超车的机会。作为制造业大国，近年来中国低成本优势逐渐消失，制造业转型升级迫在眉睫。

“利用好新一代人工智能技术将是企业抓住机遇加快发展的关键。” 英特尔中国研究院院长宋继强说，“从这个意义上来说，人工智能技术的确是推动我国科技跨越发展、产业优化升级、生产力整体跃升的重要战略资源。”

一个重要战略抓手

事关能否赢得全球科技竞争主动权，中国有能力跻身人工智能发展前列

当前，世界主要发达国家纷纷把发展人工智能作为提升国家竞争力，维护国家安全的重大战略，加紧积极谋划，围绕核心技术、顶尖人才、标准规范等强化部署，努力在新一轮国际科技竞争中掌握主导权——

2016年10月，美国国家科技委连续发布了《为人工智能的未来做好准备》和《国家人工智能研究和发展战略计划》两个重要文件，将人工智能上升到了国家战略地位；

2018年4月，欧盟委员会计划2018年—2020年在人工智能领域投资240亿美元；

2018年5月，法国发布《法国人工智能战略》，目的是使法国成为人工智能强国；

2018年6月，日本《未来投资战略》重点推动物联网建设和人工智能的应用；

2018年7月，德国联邦政府通过了题为《联邦政府人工智能发展战略要点》的文件，希望通过实施这一纲要性文件，将该国对人工智能的研发和应用提升到全球先进水平……

以往的每一次科技革命和产业变革都会推动整个人类社会的大发展。然而，前几次工业革命都发源于西方国家，并由他们所创新所主导。如今，正迎来世界新一轮科技革命和产业变革，面对这个重大历史机遇，我们不能错过。

“我们如果不能在人工智能领域拥有话语权，未来就不能向全球价值链的高端跃进，就不可能有全球范围的影响力。” 科大讯飞董事长刘庆峰说。

当前在人工智能领域，中国大体上能与世界先进国家发展同步，完全有能力跻身前列：一是中国已涌现一批具备竞争实力的企业和研究机构，具备良好的发展基础；二是庞大的人口基数产生的海量数据正是“训练”人工智能系统的前提条件；三是广泛的行业分布也为人工智能应用提供了广阔市场。

专家指出，目前人工智能开始进入爆发式增长的红利期。中国应抓住机遇，加快人工智能布局、收获人工智能红利，并力争成为人工智能发展的引领者。

《 人民日报 》（ 2018年11月30日 20 版）

(责编：赵爽、杨曦)