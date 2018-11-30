公安部推出六项便民利民措施 力争做到“只进一扇门”“最多跑一次”

本报北京11月29日电 （记者张洋）公安部今天召开新闻发布会，通报自即日起施行深化治安管理“放管服”改革便民利民6项措施。公安部治安管理局局长李京生表示，这6项措施旨在解决好企业和群众反映突出的办事难、办事慢、多头跑、来回跑、不方便等问题，进一步为企业减轻负担、为群众办事提供便利，贯彻了“力争做到‘只进一扇门’‘最多跑一次’”的总体要求。

根据中央部署要求，公安部对治安管理有关证明事项进行全面梳理和深入研究论证，决定取消多个证明事项，着力优化营商环境。“这次取消证明事项主要涉及特种行业、保安业等方面。”公安部治安管理局副局长李剑涛说，证明材料减免后，申办相应许可事项的企业和群众将不再需要向公安机关提交相关证明材料，从而进一步降低企业开办成本。公安机关将通过内部信息查询的方式，确认有关人员有无犯罪记录。

公安部明确要求，全面停止收取印章刻制单位入网费、服务费，严禁强制换章、垄断经营。公安部治安局副局长张佐良介绍，公安部研发了印章业治安管理信息系统软件和印章刻制单位客户端备案软件，免费提供给基层公安机关和印章刻制单位安装使用，同时明确要求各地全面停止收取入网费、服务费等收费项目。

据介绍，即日起居民身份证相片可以“多拍优选”了。群众如果对拍摄的居民身份证相片不满意，可以申请重新拍照3次，从中优选满意相片。办理过居民身份证的群众，2年内再次申请领取居民身份证时，可以使用原相片信息办理。

《 人民日报 》（ 2018年11月30日 13 版）

(责编：赵爽、杨曦)