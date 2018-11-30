原标题：近九成网友认可失主应支付送回费用

原标题：近九成网友认可失主应支付送回费用

昨天，滴滴公众评议会公布第三期讨论话题，“司机或乘客捡到遗失物品，失主应该支付费用吗？”据了解，话题源自每天滴滴平台上有大量的遗失物品报告，但当司机或者下一位乘客送回物品，往往会因送回费用发送纠纷。北京青年报记者统计发现，88.7%话题参与者认为失主应该支付司机或乘客付出的路费、快递费等。

滴滴平台每月找回遗失物品超过9万件

滴滴相关负责人介绍，帮乘客寻找遗忘在车里的物品是司乘双方和滴滴每天都在面对的难题。2018年1月至11月26日，已有超过101万件遗忘在车上的物品被找回，平均每月找回92252件。

2016年，为更好地帮助乘客“找东西”，平台成立了“物品遗失小组”，优化相应流程。同时，通过行程结束后的司机端播报提醒乘客下车前携带好随身物品。

目前，如乘客遗忘物品在车上，可点击滴滴APP内的“物品遗失”按钮，用虚拟号码直接联系司机沟通，或致电客服寻求帮助。

找回东西送回谁该支付费用呢？

据介绍，在三方通话协商沟通的过程中，滴滴“物品遗失小组”发现，捡到物品的司机或乘客常常向失主提出补偿送还物品的空驶成本，支付送还路费、快递费等费用的需求，但对于是否需要支付这些费用以及费用的额度，失主往往存在疑问。有时，双方甚至因这一费用问题互相投诉、恶语相向。

评议会公布了隐去司乘姓名的真实案例。陈女士钱包遗落在车上，希望王师傅送回，表示可以支付20元感谢费。王师傅表示自己已经开远了，20元不够送回路费，需40元。双方就此僵持。车主王师傅认为：“我专门跑一趟耽误挣钱。东西掉了是她的责任，凭什么亏本送回去呢？”

话题上线后，吸引了不少用户参与讨论。北青报记者统计发现，仅仅一个小时左右的时间，就有4721人参与话题讨论，88.7%话题参与者认为失主应该支付司机或乘客付出的路费、快递费等。

市民张先生就觉得这个问题的答案非常明显：“我觉得谁留了东西就是谁的过失，别人给你送东西过来是好人好事，并不应该由滴滴司机或者其他乘客支付相应的费用。因为别人给你送东西需要耗时耗力，失主确实应该支付费用。”一些理性的用户认为，送回相关费用应该有规则参照，不能随便议价。但也有少量用户认为，司机送回物品是义务，但其他乘客送回就另当别论。

专家：失主有义务支付一定费用

北京市中闻律师事务所王维维律师告诉北青报记者，对于司机或乘客在车内拾得遗失物的问题，我国物权法其实已经有明确的规定。根据相关规定，权利人领取遗失物，应当向拾得人或者有关部门支付保管遗失物等支出的必要费用。当司机或者其他乘车人在车内拾到先前乘客遗留的物品，并且通过平台与失主取得联系后送还，失主有义务支付司机或者其他乘车人因为保管和送还失物而产生的必要费用，但是如果司机或者其他拾得人“狮子大开口”，向失主索要额外的费用，那失主也是有权利拒绝的。

王维维认为，司机或者乘客送还失物，本身就是基于善意，并且要付出一定的时间和经济成本，如果失主不给予必要的补偿，可能会导致拾得人不愿意为失物寻找主人，也不利于良好社会风气的形成。

如果双方无法达成一致，还可以请求平台的介入，帮助双方在平等自愿的基础上达成统一意见，从而实现双赢的局面。此外，滴滴帮助乘客找回失物，也体现了平台在主动承担企业的社会责任。

延伸：七成乘客认为网约车不能带宠物

北青报记者发现，近期滴滴评议会上线的话题均引起不少网友关注。第一期话题为，司机是否有权拒载单独乘车的醉酒乘客。话题共有26.9万名网友参与了投票和评论，其中86%的人认为司机可以拒载独自醉酒的乘客，14%的人认为司机不能拒载。大部分用户认为，醉酒乘客情绪易冲动，失去一定的判断能力，为了驾驶安全，司机可以拒载。

第二期话题，就网约车是乘客的私人空间还是公共空间，车内能否饮食、携带宠物等问题展开调查。据滴滴平台数据，仅一个月内就有34362例携带宠物案例上报，其中多数涉及司乘纠纷。话题上线后，超过71%网友认为是公共空间，不能带宠物（导盲犬除外）。

据悉，滴滴将结合评议会用户意见与建议，基于实际可操作性来拟订相应的规则与产品方案。

文/本报记者 刘珜

(责编：赵爽、杨曦)