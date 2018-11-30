大兴区共有产权住房下周三摇号 均价为29000元/平方米

原标题：大兴区共有产权住房下周三摇号
本报讯（记者 朱开云）昨日，大兴区兴念雅苑共有产权住房项目发布摇号公告，该项目将于12月5日上午10点公开摇号确定选房家庭。该项目配售房源共584套，含全装修费用的均价为29000元/平方米。
根据摇号公告，该项目最终确认申购家庭12537户，通过购房资格审核家庭5744户。其中，本市户籍家庭5086户，非本市户籍家庭658户。撤销申购及已签约购买其他住房项目的家庭，本次摇号将予以剔除，具体户数以本次摇号前公证处最终确定的数据为准。
项目总房源中约85%，共496套，面向申请人为大兴区户籍的无房家庭和申请人在大兴区工作的本市户籍无房家庭配售。项目总房源中约15%，共88套，面向申请人在大兴区有稳定工作的非本市户籍无房家庭配售。摇号将按照优先组、普通组顺序进行。
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