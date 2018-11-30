原标题：60岁以上老人均可办“北京通手机卡”

原标题：60岁以上老人均可办“北京通手机卡”

北京晨报讯（首席记者 崔红）随着60周岁及以上老年人陆续领取老年卡，此前只针对65周岁以上老人享有的优惠政策2019年起向新持卡老人开放。有老人向北京晨报咨询，每月18元的“北京通手机卡”60周岁以上老人是否可以办理，何时可以办理？北京晨报记者向相关方面咨询，“北京通手机卡”惠及所有60周岁以上老人，可随时办理，并且不受是否领取养老卡的限制。

老年人专享的“北京通手机卡”去年底正是上线，该卡是中国移动北京公司专为本市老年人量身定制的专属通讯服务手机卡，为老年人提供优惠、专享的通讯服务，根据相关政策，此前“北京通手机卡”仅限于“北京通——养老助残卡”持卡人办理。

据悉，该卡每月资费为18元，含50分钟国内主叫以及300MB全国流量，以及3000分钟的北京通手机卡间的本地通话。同时，国内拨打社区公共服务热线96156、96003免费。

据介绍，18元的资费套餐所包含的项目相当于市场价158元资费套餐的项目，也就是说，老年人享受了一折的价格。此外，该卡还具备多种老年人专属福利，比如连续24个月赠送450分钟本地主叫和2GB本地流量，一次性充值150元，可打一年（12个月），并赠送话费66元等等。

针对60周岁以上老人何时可以开通“北京通手机卡”业务，北京晨报记者昨天致电社区公共服务热线电话96156，被告知，该优惠政策已向全市老年人开放，凡年满60周岁的老年人都可以办理。96156的工作人员明确表示，持卡和不持卡的老人都可以享受这项优惠政策，目前他们也接到不少咨询电话，“北京通手机卡以前确实只针对持养老卡的老人，现在这个政策已经放开了。”

■晨报提醒

96156不负责办理相关事宜

针对有传言说，“拨打电话96156，报老年卡号，身份证号，姓名，联系电话，收卡地址，收到卡后付20元钱，卡里有20元电话费，然后到移动营业厅激活就可以用了”。对此，96156明确表示，他们不负责办理事宜，持卡和非持卡老人均通过关注“北京通养老助残卡服务中心”微信公众号或者联系中国移动北京分公司办理。

(责编：赵爽、杨曦)