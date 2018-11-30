原标题：两年三万元，少儿编程到底学些啥

记者调查杭城少儿编程培训热：你的孩子9岁才来学，已经晚了

几乎所有培训机构都会提到对孩子升学有帮助，但事实真的如此吗

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孩子们在体验编程课。新华社 资料照片

一个半小时的试听课结束后，儿子很兴奋，在课程销售的热情推介下，杭州的程芳(化名)刷了近3万元，给儿子报了两年半的编程课。

“这是目前为止，给他报的最贵的兴趣班。”

最近两年，在中小学生的课外培训市场上，少儿编程像一匹黑马冲了出来，日渐火热。

上个周末，钱江晚报记者走访了杭州几家少儿编程的培训机构，每家都有不少家长带着孩子在试听、咨询、签约。

给娃上培训课就像围城，外头的想进去，里头的又在后悔。这不，最近就有一位妈妈在杭州本地论坛上发帖称自己是一位“花三万给儿子学编程的傻妈妈”。

被追捧的少儿编程究竟在学什么，家长和孩子为何愿意花这么多钱进去。钱江晚报记者进行了调查。

9岁来学编程，已经有点迟了

从杭州文一路、文二路到文三路这个高新文教区内，有四五家主打少儿编程的培训机构。

“这周边学校多，而且都是不错的学校。”一位培训机构的工作人员说。

周末，钱江晚报记者在文三路附近一家培训机构内看到，三三两两的家长坐在休息区外，孩子都在教室内上课。

这里的教室基本都是小间，有四五间，每间教室少则两三人，多则五六个孩子，每人一台电脑，年轻的男老师站在前面授课。

一位妈妈带着9岁的儿子鹏鹏正在咨询课程。

孩子妈妈说，自己是文科生，完全不懂编程，儿子以前也没接触过，但身边有好几个朋友的孩子在学，就过来了解一下。“不过，我老公觉得他现在学，有点太早了。”

“不早了，我们这里最小的是6岁，正好，说实话，9岁已经有点迟了。”旁边的工作人员说。

在和这位妈妈的沟通中，培训机构的老师说了两层意思：一是，大数据时代，掌握编程是这代孩子的基本技能，而且学习编程可以培养孩子的逻辑思维、创造力、想象力；二是编程学好了，对各个阶段的升学都会有帮助。

这些是不少培训机构在推介课程时都会拿出来的两个理由。

“杭州一些民办初中，对在全国性的编程大赛中拿到奖项的孩子，录取时候是有倾斜的。还有含金量最高的全国青少年信息学奥林匹克联赛（NOIP），一旦拿到名次，等于半只脚踏入名校了。”这位老师翻出了一些民办初中的招生条件，一一介绍这个领域含金量高的几项比赛，“来我们这里的家长，大多是出于这个目的。”

之后，鹏鹏试听了一个小时的课程，在老师的指导下，在一款名叫scratch的软件界面中制作完成了一款小游戏。

这让鹏鹏很兴奋，他缠着妈妈说想学这个。

“他可以先从scratch学起，一周上一次课，差不多一年就可以学完。”根据培训机构提供的课程来看，他们每节课的主题都是完成一款小游戏，游戏类型有猫捉老鼠、小美换装、植物大战僵尸、超级玛丽等，培训机构的老师给出了一个价格：一万五千多元，这还是优惠打折过的。

孩子试听完课程，就来了兴趣

比鹏鹏大一岁的小斌已经学了半年，同样是scratch，爸爸陈先生在培训机构的建议下报了一年半的课程，费用2.7万元左右。

给儿子报班前，陈先生对少儿编程的认知几乎为零，“现在都在讲AI时代，杭州又是互联网城市，学这个总是有用的吧。关键是他有兴趣，学了几节课就能有作品了，很有成就感。”

一旁的小斌略带自豪地说：“我可以自己设计游戏啦。”

对于是否考虑通过编程来给升学加成，陈先生倒是没想过，“那应该很难吧，要拿到名次才可以。”

鹏鹏的妈妈则说随缘，“他有兴趣，就给他学，以后真能比赛出成绩最好，不行也不勉强。”

让鹏鹏和小斌感兴趣的scratch课程，正是所有少儿编程机构的教学内容。

据了解，Scratch是一款由麻省理工学院（MIT） 设计开发的少儿编程工具。特点是使用者可以不认识英文单词，也可以不使用键盘，就可以进行编程。

从孩子操作这个软件的情况来看，在有人指导的情况下，即便是6岁的孩子，也可以按照例子完成一个完整的可运行的程序，这个过程会用到涂鸦、声音、图片等有趣的元素，所以很多孩子几乎一眼就会喜欢上这个软件。

掏了3万元，这个妈妈后悔了

35岁的小海（化名）今年辞职，专门为参加编程竞赛的中小学生做辅导，目前有5个孩子跟着他学习。

小海大学毕业后一直从事的是计算机方面的研发和管理工作，先后做过iOS开发、数据库、Java后台，以及人工智能方面的研发。

“我是机缘巧合走上这条路的，去年辅导同事一个8岁的孩子学习c语言，今年他父母想让他参加全国青少年信息学奥林匹克联赛，我才知道还有信奥赛。对不少家长来说，这是升学的一条途径，我看有市场，就辞职专门做这个。”

在小海看来，许多培训机构提供的scratch课程并不是严格意义上的编程，只是一种编程启蒙。

“它偏游戏化， 所以小孩子都喜欢，低年级的学生，比如六七岁，或者七八岁的小朋友，可以先去学scratch，这个对编程也是有帮助的。但是，这并不是必须的过程。年龄大一点后，没学过scratch，也能直接学C和C++。”

在论坛上发帖声称自己是“傻妈妈”的huanghj2882在帖子里说，今年花了近3万元给9岁的儿子报了少儿编程，当时在课程老师的推荐下从scratch学起，上了快40节课后，和亲戚家的孩子一比，才发现花了这么多钱和时间，儿子的进步并不大。

“亲戚的小孩比儿子小半岁，也在学编程，说起计数器、累加器、函数、二进制十进制这些专业知识，我儿子竟然都不知道。”

这位妈妈现在认为，不该花那么多时间和那么贵的学费去学这个。

少儿编程到底该怎么学

和很多本身对编程就一知半解的家长相比，恒爸是陪着儿子学编程。这位博士爸爸虽然是文科生，但很喜欢电脑游戏，恒恒三年级时，在学校里参加了一个关于scratch的创意社团，他自此开始边自学边教儿子学习。

一年时间下来，恒恒获得了挺有含金量的几个奖项，算是小有成就，恒爸对越来越火爆的少儿编程有了自己的思考。

“scratch是积木类型的，拼搭方便，直观，很容易就能让小朋友有成就感，所以很多地方都在学。但我觉得它算不上真正的编程，但它使得孩子学习有了可能，也培养了一定的编程思维。如果入门的话，小学三年级完全来得及，没必要那么早。”

恒爸没有给儿子报编程类的学习班，因为在他看来，scratch完全可以自学，“外面的班我去试听过，老师教得慢，也太贵。”

杭州青少年活动中心也开设有和编程有关的兴趣班，今年招生多达1400多人。据介绍，从两三年前开始，每年报名的孩子起码增加20%。

“我们的招生是从小学四年级开始，孩子的理解力、思考能力、包括数学基础等，这些都会影响到编程学习，我们觉得从这个年龄段开始更合理。”活动中心科技部的一位老师说，他们的编程学习也包括scratch，但不会花费大量时间，最多30次课，“对多数低年龄段的孩子来说，他所学习的scratch，更多是一种模仿，比如做了一个作品出来，但他未必能理解为什么要这么做。”

这位老师表示，这种游戏的确对训练孩子的逻辑思维有帮助，但不是每个孩子都适合学编程。“对低年龄段的孩子，有很多其他途径。”（记者 吴朝香 李玲玲）

(责编：赵爽、杨曦)