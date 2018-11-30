原标题：门店总数已超10万家 便利店如何让夜间消费更便利？

便利店，如何让夜间消费更便利？(视窗·探问夜间消费)

买洗发水、吃快餐、购报纸杂志……小区门口24小时提供服务的便利店，是许多城市街头的一道风景，也成为消费者夜间购物的便利之选。然而，数量不够多、布局不合理等问题，影响了便利店满足人们夜间消费需求的能力。便利店怎样加快网点布局、拓展服务功能、扮靓咱们的夜生活？

发展火热，“南北差异”很明显

24小时便利店提供的全天候服务，贴合了人们夜间消费需求。但就南北方不同城市来说，便利店发展还存在不平衡现象

“每天晚上，在小区门口的7—11便利店吃碗车仔面，感觉一天的疲惫消除了不少。”刘晓晓就职于广州某互联网公司，对她来说，加班是“家常便饭”，经常要晚上九十点钟才会走出办公室。工作赶得急，晚饭没有着落，又不想走太远去找餐厅，小区门口的便利店就成了刘晓晓的最佳之选。“吃碗热面条，不仅填饱了肚子，还能跟店员聊聊天。”

刘晓晓说，在广州生活3年多，整体感觉晚上买东西还算便利。即便夜里12点，想买牙膏、洗面奶等生活用品，也比较方便。以她现在住的小区为例，小区有4个门，每个门旁边至少有1家24小时便利店，商品种类也算丰富。

“24小时便利店是现代城市消费尤其是夜间消费的重要渠道。”中国连锁经营协会副秘书长王洪涛说，根据设计理念，便利店主要满足1.5公里以内居民的即时性消费需求。也就是说，当人们在日常生活中有需求时，最多步行十几分钟就能走到最近的便利店。

数据显示，2017年我国便利店门店数量超过10万家，增速为13%，销售额为1905亿元，增速达23%。

便利店火热发展的背后，是人们消费生活方式的转变。无论是加班工作，还是休闲娱乐，夜晚不再是一天的结束，而是热闹的延续，生活和消费时间被拉长。24小时便利店提供的全天候服务，恰恰贴合了人们夜间消费的需求。

不过，就南北方不同城市来说，便利店的发展还存在不平衡现象。中国连锁经营协会发布的“中国城市便利店发展指数”显示，一线城市上海、广州、深圳的便利店已接近日本的便利店发展水平。2017年，上海市便利店饱和度为3278，即每3278人就拥有一家便利店；广州市便利店饱和度为3076。而北京市便利店饱和度仅为9620，天津市便利店饱和度为15221，与人们的消费需求还有不小差距。

“我家楼下有家便利店，晚上9点左右就关门了，有时候加班晚一些，想要买点饭菜、牛奶之类的夜宵，就赶不上了。”天津某公司会计张涛说，小区里的居民大多是上班族，晚上下班都不早，对便利店的需求不小。可小区门口的便利店早早关了门，晚上买东西感觉很不方便。

“我国便利店发展存在南北差异，主要跟气候、生活习惯以及消费水平差异有关。南方城市到了晚上11点，商业气氛依然浓厚，但北方城市的夜间消费相对‘冷’一些。”王洪涛说，尤其是北方到了冬天，由于室外温度很低，人们回家之后不太愿意出门，这一定程度上影响了便利店的发展。

难题不少，帮扶政策快跟上

便利店面积未必很大，但生活服务项目一定要全，开店位置一定要好。人工、房租、水电等成本一直是制约便利店行业发展的共性问题。这需要相关政策扶持

“便利店的核心优势在于便捷及时，满足人们最后一公里需求，否则就难谈‘便利’。”张涛说，他到国外旅游时发现，一些国家的便利店大多是“麻雀虽小，五脏俱全”，吃、穿、用等生活用品应有尽有，同时还能提供取钱、打印、缴费等许多服务。相比之下，国内便利店的功能过于单一，离人们的生活需求相差较大。

全家便利店华北市场负责人吴海斌说，“小、全、近”，是便利店与其他零售业态的典型区别。便利店面积未必很大，但生活服务项目一定要全。同时，便利店通常开在街角、写字楼、小区等人流密集的地区，距离消费者更近，才能提供真正的便利。

人力、房租、水电等成本一直是制约便利店行业发展的共性难题。中国连锁经营协会发布的报告显示，2017年，我国便利店运营成本快速上升，店铺资源加速稀缺，房租成本上升18%；人员流动性大幅提升，人工成本上涨12%；水电成本上涨6.9%。

“店租、人工、水电等生产要素成本持续上升，再加上电商快速发展的冲击，给便利店行业带来不小的挑战。”吴海斌说，24小时便利店的初衷是为了更好服务消费者，但因为是24小时营业，人力和水电等成本是发展过程中绕不开的问题，这需要政府部门给予一定的扶持。

为了给便利店发展减负担，让便利店在空间上更贴近消费者、功能上更便民，今年10月，北京市商务委、发改委等联合出台《关于进一步促进便利店发展的若干措施》，明确提出6个方面19条措施，推动便利店网点建设。

《措施》提出按居住项目规划10—20平方米/千人的标准预留便利店业态空间，开放公共服务单位所属空间资源，在学校、体育馆、医院、地铁等单位引入品牌连锁便利店，优化便民服务网点布局。同时，鼓励便利店新增多项便民服务，改革经营许可，如允许便利店开展非处方药零售等。对搭载蔬菜零售、早餐、针头线脑等便民服务的便利店给予租金补助。

“北京出台的扶持政策切切实实考虑了便利店经营存在的困难。一直以来，选址扩店是企业经营的难点，此次开放学校、医院、地铁等公共空间，对整个行业是机遇。”吴海斌说，“近几年，北京扶持政策在跟上来，便利店的发展环境改善了不少，企业更需要乘势而上，抓住机遇。”

降本增效，线上手段不可少

通过APP实现线上线下和物流连接，延伸便利店服务的时段和场景，提升了服务效率

“线上与线下同步，APP与实体店并行，到‘便利蜂’买东西越来越方便了。”最近，北京市海淀区中关村某互联网企业员工朱子秋在手机上下载了便利蜂便利店的APP，通过APP可以实现门店自助购物，只需在APP上选择“扫码购物”，手机扫描商品条形码线上支付，将成功支付的交易凭证再次扫描，就可以提货离开。

便利蜂APP的作用不止于此，使用APP线上购物，可以选择送货上门或者门店自提。

“从我们门店发展情况看，近一两年夜间到客量持续增长，这让我们对夜间消费市场的潜力充满信心。”便利蜂公关经理安士勇说，“便利蜂通过APP实现了线上线下和物流的连接，这种新零售模式延伸了便利店服务的时段和场景，有效提升了夜间服务的效率，更好地满足了消费者的夜间需求。”

安士勇表示，基于手机APP的自助结算模式不仅节省了消费者排队的时间，也大大提升了门店的经营效率，降低了便利店在夜间经营的成本。“相信随着居民收入水平的提高、生活和工作方式的多元，夜间消费有着越来越大的发展空间。”

目前，不仅是便利蜂，很多便利店都在积极探索数字化变革，致力于降低成本、提升运营效率。

比如，7—11构建了以数据为中心的数据交互和整合的供应链信息系统，大幅提升了配送效率。全家便利店上线了顾客忠诚管理、铁杆粉丝营和顾客终身价值等管理体系，通过数字化闭环，针对到店频率和客单价不断进行营销方案的优化。罗森上线了自助支付服务，提升消费便捷性。京东推出无人便利店，刷脸即可购物。

“消费需求不断升级，城市居民对于商品及服务品质的要求也在不断提高。”王洪涛说，便利店作为一个与消费升级同频的业态，市场正在逐步成熟，新零售时代智能设备的应用也为便利店发展提供了新的机会和条件，未来便利店的发展空间十分广阔。

我国便利店发展呈现八大特点(延伸阅读)

便利店在我国的发展已经超过16年。1992年，7—11便利店进入深圳，全国首家便利店诞生。1996年，农工商超市(集团)有限公司旗下的全资子公司上海可的便利店在上海开业；同年，日本上市企业罗森株式会社同上海华联(集团)有限公司合资设立上海华联罗森有限公司，在上海市长宁区开设第一家便利连锁店。2004年，全家便利店进驻上海，7—11进驻北京，便利店步入快速发展期。

前不久，中国连锁经营协会与波士顿咨询公司通过对全国36个城市便利店发展情况的调研，发布了《2017中国便利店发展报告》，认为当前中国便利店发展呈现八大特点：

增长速度快。便利店行业年增速达13%，市场规模超过1300亿元。开店数量及同店销售双双增长。

市场空间大。一二线城市是增长热点。同时，区域格局明显，全国布局尚未出现。

盈利提升空间大。单店销售、利润水平历年来虽有所改善，但与国际领先企业差距仍然较大。

运营成本上升。租金、人工成本在2016年均呈现上涨趋势。

商品结构待提升。生鲜及半加工食品占比低，自有品牌占比低。

加盟机制不完善。加盟占比较低，三成企业尚未开展加盟，加盟管理较为松散。

数字化初见雏形。半数企业引入网购，网购占比约11%；移动支付技术普及，但使用率低。

会员体系有待加强。55%企业建立了会员体系，但会员维护、挖掘消费潜力等有待加强。

这份报告认为，未来中国便利店发展将更加贴近目标客户群的生活方式，细分商品、店群或子业态；在商品组合上，将紧密围绕自有品牌、鲜食和半成品，建立商品差异性；同时充分利用数字化技术，自建与合作提高新技术应用能力，打造全渠道模式，更好满足消费者需求。(本报记者 林丽鹂整理)

(责编：赵爽、杨曦)