原标题：北京写字楼宽带接入被垄断 高收费逼走小公司

一年2万元能享受到怎样的上网速度？对于大多数北京市民，这个问题的答案是超过500M，可对于小企业主王伟来说，现实却是10M，且是下班后才能享受到较快的速度。网络提速降费已推行多年，可在不少写字楼里，过万元的指定套餐下却只有10M不到的网速，宽带垄断仍是困扰民营小微企业的一大难题。

宽带高收费逼走小公司

周一下午5点10分，随着一部分人陆续离开写字楼，王伟（化名）的电脑终于迎来了一些网速，传送图片也快了点儿。“就和上下班的早晚高峰一样，这里的网速也是高峰期拥堵。”说这话时，王伟的嘴角牵出一丝苦笑。

作为一家小型设计公司的老板，2018年年初，王伟把公司的办公地点搬到了通州北关的保利·大都汇写字楼，王伟记得，和业主签订完租赁合同的第二天，他去开通宽带时就被吓住了。

“按照物业公司所说，写字楼里只有唯一一家合作的网络运营商，办理宽带必须找它，不仅名字我没听过，费用还高得吓人，50M宽带的包年费用就达8.8万元。”最终，王伟选择了起步的10M宽带，一年的费用是21432元，其中包括16632元的宽带年租费和4800元的占线费。

“虽然是10M带宽，但办公网速肯定没问题。”交费时，工作人员承诺。但在实际使用时，王伟发现，现实和承诺差得太远，在线发送一张200M的设计图，常常需要半小时，特别是早上9点到10点间，当整栋楼都开始上班时，连设计类网站的网页都打不开。而对于网速慢的投诉，运营商最初还派人上门调试一下，两三次后，维修人员也不再登门。

“我们就是一家小微企业，每一分钱都得精打细算，像这样价高质次的宽带，实在很头疼。”王伟说，再过两个月，一年租期就到了，他和员工初步商量了一下，大家都同意从写字楼里搬走。

宽带费用几乎赶上房租

和王伟一样，从事文化产业的小肖，今年也把办公地点选在了保利·大都汇写字楼，每天，上网就像“一座大山”般压在小肖的身上，令他烦恼不已。

“20M的宽带，打开网页时图片全是××，运营商坚称没问题，可我自己测却从来不达标，损耗至少30%。”小肖说，每当坐在电脑前等待图片一张一张显示时，他总觉得自己仿佛不是身处一线城市，而是在一座三线小城里上网。

在记者拿到的《互联网接入协议》中，为小肖提供宽带服务的是一家名叫“北京金诚网络通信技术有限公司”的运营商，在协议中自称是联通、移动、电信的授权代理商。金诚网信给小肖提供的是20M的电信企业专线，支付方式为年预付，费用则包括每月400元的占线费用和33396元的宽带年租费，总计38196元。

“虽然支付方式上写着月付、季度预付、半年预付和年预付，但其实对方压根不接受前三种付款方式，只能包年。”小肖告诉记者，他自己也曾想过绕过这家运营商，直接找电信、联通或移动，可到附近的营业厅一咨询，得到的都是“这个小区我们进入不了”的回复。“崭新的一座写字楼，怎么就不能多铺设一些光缆呢？这不是人为地制造垄断吗？”

保利·大都汇写字楼的业主们，同样对宽带问题充满了抱怨，在他们看来，过高的宽带费用，不仅影响了自用，更是影响了物业出租。“当初曾经有一家初创型的科技公司要在此租用写字楼，定金都交了，后来又退租了，理由就是宽带费交不起。”一位业主讲道，170平方米左右的房间，一年的租金是20多万元，而百兆宽带的年使用费最贵接近17万元，几乎快赶上房租。

多位业主在接受采访时都表示，曾就宽带问题多次与开发商和物业公司交涉，希望引入更正规的宽带运营商，而得到的回复是因金诚网络公司在前期建设时进行了投资，所有设备、设施均由其安装，后期必须由该单位来进行维护。所以，交涉大半年后，写字楼里依然只能选择这家运营商的指定套餐和指定价格。

联通百兆宽带价格差出58倍

同样是提供光纤宽带，金诚网信的宽带服务价格和三大电信运营商为中小企业提供的宽带服务价格，差距究竟有多大？记者分别致电了北京移动和北京联通的客服电话询问了价格，继而进行了比较。

北京联通提供给记者的，是一个专门面向中小企业的“光快线”套餐，百兆宽带起步，300元的装机费用之外，100M、200M、500M带宽的月宽带费用分别是168元、198元和218元，按年计算，100M、200M、500M的年宽带费用就是2016元、2376元和2616元。

北京移动提供给记者的中小企业专线套餐，20M宽带起步，20M、50M、100M带宽的包年费用分别是440元、800元和960元，一次购买两年还有时长不等的赠送。作为对比，记者从租户手中拿到的金诚网信价格表上，联通企业专线10M、20M、50M和100M的月宽带使用费分别是1100元、2100元、5100元和10000元，移动企业专线10M、20M、50M和100M的月宽带使用费分别是1160元、2200元、6000元和12700元。按年计算，联通企业专线的年宽带费用最低一档是13200元，最高一档是12万元；移动企业专线的年宽带费用最低一档是13920元，最高一档是15.24万元。

也就是说，同样是联通百兆光纤宽带，中小企业去营业厅直接办理的价格是一年2016元，在金诚网信办理的价格是一年12万元，后者是前者的59.5倍。而移动百兆光纤宽带，中小企业去营业厅办理的价格是一年960元，在金诚网信办理的价格是一年15.24万元，后者是前者的158.75倍。

宽带垄断并非个案

在国家网络“提速降费”的号召下，三大基础电信运营商已执行了多轮的网络降费。当普通家庭每年花上八九百元就可享受百兆宽带的服务时，又有多少中小企业主像王伟和小肖一样，还在为昂贵的宽带烦恼不已？记者走访了多个写字楼后发现，宽带垄断的现象并非孤例。

紧挨着保利·大都汇的通州绿地·中央广场，同样有一片写字楼。上个月刚从该写字楼搬离的一名租户告诉记者，入驻写字楼后，只能选择指定的两家宽带运营商之一，年宽带使用费也在万元以上。考虑到成本过高，在绿地·中央广场租住的一年里，他们只能购买无线网卡当热点凑合使用。记者随后以租户的身份向两家宽带运营商进行咨询，一家的回复是20M光纤宽带的年使用费8000元，一家的回复是10M光纤宽带的月使用费3000元。

位于北四环的一座写字楼，初创企业租户同样只有一家宽带运营商可以选择，50M宽带的年使用费用是14000元。而位于CBD的某甲级写字楼，唯一的一家宽带运营商，60M宽带的年使用费用是19万元。记者注意到，在这些写字楼里，和租户们签订协议的都是三大基础运营商之外的二级、三级宽带运营商，它们是靠着租用三大基础运营商的业务后再售卖给租户。

“如今，三大运营商面向中小企业的宽带费用都是在下降的，但我们却享受不到，提速降费的阳光何时能照到我们头上？”一位创业公司的老板陈先生说道。

专家呼吁

建立规范引入竞争

实际上，工信部已三令五申禁止宽带垄断。不过，记者查阅发现，目前各级政府出台的法规制度都集中在住宅小区。以北京市为例，2016年，北京市住建委、市通信管理局、市经信委三部门联合印发了《关于推进实施物业管理居住小区宽带接入的通知》，要求每个住宅小区引入至少三家宽带运营商。但对于写字楼的宽带接入，至今没有明确的文件监管垄断。

“我认为，对于写字楼，特别是新建写字楼，咱们也应该有相应的规章制度，引入平等竞争，禁止宽带垄断，让企业也能获得自主选择权。”资深电信专家项立刚在采访中表示，写字楼市场里的小运营商，实际上是依靠垄断资源来获得寻租利益，它们所提供的宽带服务价格远高于基础运营商，但质量却不达标。“对于中小企业来说，宽带提速降费是大家期盼的实实在在的减负。”本报记者 赵莹莹 J201

(责编：杨曦、仝宗莉)