原标题：陈羽凡投资餐厅出问题 明星餐厅频现管理黑洞

北京商报讯（记者 郭诗卉 于桂桂）据公开资料显示，因涉案吸毒而登上微博热搜的陈羽凡先后参投了至少7家餐企。其中，五月花酒吧在11月15日已被注销，巨小兔、本宫、巨匠朝合3家餐饮今年已被列入经营异常。明星餐厅因自带流量成为天然的网红餐厅，但大多只有明星投资背景，自身也存在着管理不善的情况，昙花一现过后难逃黯淡收场。

据公开资料显示，去年12月陈羽凡参与投资北京巨匠朝合餐饮管理有限公司，持有10%的股份，在开店仅半年的时间，因未在规定的时间内公布年度报告，被北京市朝阳工商分局列为经营异常，直到今年11月才被移除异常。除了巨匠朝合餐饮之外，陈羽凡2017年参与投资的北京巨小兔餐饮管理有限公司、北京本宫餐饮管理有限公司均因同样的原因而列为经营异常。

明星餐厅“出事”屡见不鲜。去年3月，包贝尔开的火锅店-辣庄被发现鸭血用牛血兑水来冒充，冒充的鸭血在菜单上冠以“四川空运鸭血”加以售卖。

此外，2016年韩寒的“很高兴遇见你”武汉店在被查出无证经营、鼠患严重等问题，直接导致被关店，从全国60家连锁店到如今相继倒闭。其中天津店因为停业拖欠员工共计超12万元的1个月工资而被法院发出受理案件通知书。

一位投资过明星餐企的王先生对北京商报记者表示，明星餐厅常会出现一头热的情况，许多餐厅一开始因为明星热度和流量吸引不少粉丝就餐，生意火爆，但后期因为餐品味道一般、管理不严、明星效应减弱等问题，店客流量相应减少。他透露，自己投资的一家西式明星餐厅便出现了这种“后劲不足”的状况。

餐饮行业看起来入门门槛很低，但与此并存的是餐饮行业的高倒闭率，有数据显示，2017年上半年全国餐饮营收将近2万亿元，但只有20%的餐饮赚钱，北上广深四个一线城市平均有10%的餐厅倒闭，关店餐厅的平均寿命只有508天。

“明星开店对传统的餐饮行业也是一种启示，它具有短期火爆效应，可推进餐饮业提升。”江苏省餐饮行业协会秘书长于学荣首先给出肯定意见。不过，于学荣表示，专业的人要做专业的事。餐饮行业要做到 “味道为核心、满足大众的需求”。对此他建议，明星餐厅虽然具有一时的轰动效应，但如果想要品牌持续发展，还是要做好经营管理、后续服务，而许多明星在开餐厅这件事上，明显专业性和精力后劲不足。

对此，一位不愿具名的业内人士分析，利用名人效应开餐厅能带来一定流量，但是褪去明星光环后往往露出运营管理短板，明星餐厅若不及时加强管理，把重心放在菜品安全和质量上，面对诸多品牌的激烈竞争，将无法保持良好的经营状况。

(责编：杨曦、仝宗莉)